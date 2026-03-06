Такой мощной бури не помнит никто: украинцев предупредили о точных датах мегашторма

Скорость солнечного ветра существенно возросла, и Землю уже приближает новая магнитная буря. По прогнозам специалистов, украинцы могут ощутить ее влияние уже завтра, 7 марта, из-за активности корональной дыры на Солнце. Об этом опубликовала Британская геологическая служба, отметив, что сегодняшний день пройдет относительно спокойно, а пиковые магнитные колебания ожидаются в субботу в виде бури уровня G-1.

Фото: из открытых источников

Специалисты отмечают, что геомагнитная активность будет непродолжительной. В частности, уже с 8 марта скорость солнечного ветра станет постепенно снижаться, что позволит организму человека адаптироваться к изменениям магнитного фона. Сегодняшний К-индекс по данным meteoagent составляет 4,7, что соответствует желтому уровню – среднему уровню магнитных колебаний. При этом резонанс Шумана, отражающий возмущение магнитного фона во время солнечной активности, остается высоким. Солнечную вспышку оценивают на желтом уровне В9, что тоже свидетельствует о повышенной активности Солнца.

Магнитные бури оказывают влияние на самочувствие многих людей. Чаще всего они испытывают головные боли, головокружение, тошноту и дискомфорт в сердце. Среди других распространенных симптомов – общая слабость, сонливость, боли в спине и суставах, повышенное давление и обострение хронических заболеваний.

Чтобы минимизировать негативное влияние магнитных бурь, специалисты советуют соблюдать несколько простых правил. Следует ограничить потребление жирной, острой и мучной пищи, а отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе. Также следует воздержаться от кофе, алкоголя и курения, чаще бывать на свежем воздухе и ходить пешком, а в помещении регулярно проветривать комнаты. Соблюдение этих рекомендаций поможет снизить дискомфорт и улучшить самочувствие при повышенной солнечной активности.

Как уже писали "Комментарии", если с самого утра болит голова, появилась слабость, "прыгает" давление или накатывает беспричинная тревога — это не случайность и не просто усталость. Вот вам и ответ, почему резко ухудшилось самочувствие: в пятницу, 6 февраля, на Земле зафиксирована повышенная геомагнитная активность.