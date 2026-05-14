Такого шторму в Україні не було давно: експерти попередили про наближення страшної бурі

Найближчими днями в Україні очікується суттєве посилення геомагнітної активності. За прогнозами фахівців, потужна магнітна буря накриє країну вже 15 травня, а її сила наблизиться до 6 балів. Такі зміни можуть позначитися не лише на роботі техніки та систем зв’язку, а й на самопочутті метеозалежних людей.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією моніторингових сервісів, протягом останнього тижня геомагнітна ситуація залишалася відносно стабільною. Після короткочасного зростання активності до 4 балів буря ослабла, однак повністю спокійною ситуація не була. Уже 10 травня показники знову підвищилися, а 13 травня фахівці зафіксували чергове зростання до середнього рівня.

Втім, найбільший сплеск прогнозують саме на середину травня. Експерти попереджають, що геомагнітний шторм може стати одним із найсильніших за останній час. Причиною є підвищена сонячна активність. Лише за останню добу астрономи зафіксували кілька спалахів класу С на Сонці. Крім того, існує значна ймовірність виникнення потужніших спалахів класу М, які здатні спричинити нові коливання магнітного поля Землі.

Фахівці наголошують, що в період магнітних бур люди можуть відчувати головний біль, втому, безсоння, перепади артеріального тиску та дратівливість. Особливо уважними до свого здоров’я варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями та підвищеною метеочутливістю.

Медики радять у дні високої геомагнітної активності більше відпочивати, уникати стресів, дотримуватися режиму сну та пити достатньо води. Також бажано зменшити фізичні навантаження і уважніше стежити за самопочуттям.

Портал "Коментарі" вже писав, що Британська геологічна служба повідомляє про наближення нової геомагнітної активності, яка може вплинути на Землю в найближчі дні. За прогнозами фахівців, причиною потенційних збурень є викид корональної маси, зафіксований на Сонці 10 травня. Хоча основна частина сонячної речовини, ймовірно, пройде повз нашу планету, її периферійний вплив може все ж зачепити магнітосферу Землі та спричинити короткочасні коливання рівня G1.