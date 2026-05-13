Землю незабаром охопить страшний шестибальний шторм: експерти назвали точні дати

Британська геологічна служба повідомляє про наближення нової геомагнітної активності, яка може вплинути на Землю в найближчі дні. За прогнозами фахівців, причиною потенційних збурень є викид корональної маси, зафіксований на Сонці 10 травня. Хоча основна частина сонячної речовини, ймовірно, пройде повз нашу планету, її периферійний вплив може все ж зачепити магнітосферу Землі та спричинити короткочасні коливання рівня G1.

Фото: з відкритих джерел

Окрім цього, науковці очікують посилення впливу сонячного вітру, який походить із корональної діри на Сонці. За розрахунками, цей потік досягне Землі орієнтовно 15 травня. Таке явище має повторюваний характер і здатне поступово підвищувати загальний рівень геомагнітної активності до показників G1–G2.

Фахівці пояснюють, що рівень G2 відповідає помірно сильній магнітній бурі, яка може тривати недовго, але все ж відчутно впливати як на технологічні системи, так і на організм людини. У періоди підвищеної сонячної активності можливі незначні перебої у роботі супутникового зв’язку, GPS-навігації та радіосигналів.

Крім технічних наслідків, геомагнітні бурі часто позначаються і на самопочутті людей. У метеозалежних осіб можуть спостерігатися головний біль, підвищена втома, коливання артеріального тиску, дратівливість і порушення сну. Медики радять у такі дні уважніше ставитися до режиму відпочинку, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, підтримувати водний баланс і мінімізувати вживання алкоголю та стимулюючих напоїв.

Також рекомендується людям із хронічними захворюваннями контролювати стан здоров’я та за потреби коригувати навантаження відповідно до самопочуття. Загалом, попри потенційні незручності, магнітні бурі рівня G2 не становлять критичної загрози, але потребують обережності.

"Коментарі" вже писали, що фахівці Центру прогнозування космічної погоди оновили прогноз геомагнітної активності на найближчі дні. За попередніми оцінками, суттєвих магнітних бур найближчим часом не передбачається, а ситуація на Сонці залишатиметься відносно стабільною.