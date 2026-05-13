Землю скоро охватит страшный шестибалльный шторм: эксперты назвали точные даты

Британская геологическая служба сообщает о приближающейся новой геомагнитной активности, которая может повлиять на Землю в ближайшие дни. По прогнозам специалистов, причиной потенциальных возмущений является выброс корональной массы, зафиксированный на Солнце 10 мая. Хотя основная часть солнечного вещества, вероятно, пройдет мимо нашей планеты, ее периферийное воздействие может все же задеть магнитосферу Земли и вызвать кратковременные колебания уровня G1.

Фото: из открытых источников

Кроме этого, ученые ожидают усиления влияния солнечного ветра, происходящего из корональной дыры на Солнце. По расчетам этот поток достигнет Земли ориентировочно 15 мая. Такое явление носит повторяющийся характер и способно постепенно повышать общий уровень геомагнитной активности до показателей G1–G2.

Специалисты объясняют, что уровень G2 соответствует умеренно сильной магнитной буре, которая может длиться недолго, но все же ощутимо влиять как на технологические системы, так и на человека. В периоды повышенной солнечной активности возможны незначительные перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации и радиосигналов.

Кроме технических последствий, геомагнитные бури часто отражаются и на самочувствии людей. У метеозависимых лиц могут наблюдаться головные боли, повышенная усталость, колебания артериального давления, раздражительность и нарушения сна. Медики советуют в такие дни более внимательно относиться к режиму отдыха, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, поддерживать водный баланс и минимизировать употребление алкоголя и стимулирующих напитков.

Также рекомендуется людям с хроническими заболеваниями контролировать состояние здоровья и при необходимости корректировать нагрузку в соответствии с самочувствием. В общем, несмотря на потенциальные неудобства, магнитные бури уровня G2 не представляют критической угрозы, но нуждаются в осторожности.

"Комментарии" уже писали, что специалисты Центра прогнозирования космической погоды обновили прогноз геомагнитной активности на ближайшие дни. По предварительным оценкам, существенных магнитных бурь в ближайшее время не предвидится, а ситуация на Солнце будет оставаться относительно стабильной.