Такого шторма в Украине не было давно: эксперты предупредили о приближении страшной бури

В ближайшие дни в Украине ожидается существенное усиление геомагнитной активности. По прогнозам специалистов, мощная магнитная буря накроет страну уже 15 мая, а ее сила приблизится к 6 баллам. Такие изменения могут сказаться не только на работе техники и систем связи, но и самочувствии метеозависимых людей.

По информации мониторинговых сервисов, в течение последней недели геомагнитная ситуация оставалась относительно стабильной. После кратковременного роста активности до 4 баллов, буря ослабла, однако полностью спокойной ситуация не была. Уже 10 мая показатели снова повысились, а 13 мая специалисты зафиксировали очередной рост среднего уровня.

Впрочем, самый всплеск прогнозируют именно на середину мая. Эксперты предупреждают, что геомагнитный шторм может стать одним из самых сильных в последнее время. Причиной является повышенная солнечная активность. Только за последние сутки астрономы зафиксировали несколько вспышек класса С на Солнце. Кроме того, существует значительная вероятность возникновения более мощных вспышек класса М, которые способны вызвать новые колебания магнитного поля Земли.

Специалисты отмечают, что в период магнитных бурь люди могут испытывать головную боль, усталость, бессонницу, перепады артериального давления и раздражительность. Особенно внимательными к своему здоровью следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и повышенной метеочувствительностью.

Медики советуют в дни высокой геомагнитной активности больше отдыхать, избегать стрессов, соблюдать режим сна и пить достаточно воды. Также желательно снизить физические нагрузки и внимательнее следить за самочувствием.

Портал "Комментарии" уже писал , что Британская геологическая служба сообщает о приближении новой геомагнитной активности, которая может повлиять на Землю в ближайшие дни. По прогнозам специалистов, причиной потенциальных возмущений является выброс корональной массы, зафиксированный на Солнце 10 мая. Хотя основная часть солнечного вещества, вероятно, пройдет мимо нашей планеты, ее периферийное воздействие может все же задеть магнитосферу Земли и вызвать кратковременные колебания уровня G1.