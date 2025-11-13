Світ чекає катастрофа: науковці назвали ймовірні наслідки глобального потепління та його причини

Попри всі обіцянки, нові плани урядів країн, представлені на кліматичних переговорах CoP30 у Бразилії, істотно не знизять ризик катастрофічного глобального потепління на планеті.

Глобальне потепління. Фото: з відкритих джерел

Очікується, що до кінця століття глобальна температура підвищиться на 2,6 градуса. Основною причиною вчені вважають вкрай високі викиди викопного палива та недостатні зобов’язання держав щодо їх скорочення, пише The Guardian.

На думку науковців, підвищення глобальної температури на 2,6 градуса загрожує екстремальними погодними змінами та серйозними економічними та екологічними проблемами.

Викиди викопного палива цього року зростуть приблизно на 1%, досягнувши рекордних рівнів. Водночас темпи зростання викидів уповільнилися більш ніж удвічі порівняно з попереднім десятиліттям. Тоді щороку вони зростали на 2%.

Генеральний директор Climate Analytics Білл Хейр попередив про ризик руйнування циркуляції Атлантичного океану, втрату коралових рифів, погіршення льодовикових щитів. А тропічні ліси Амазонки можуть перетворитися на савану.

"Це все означає кінець сільського господарства у Великій Британії та по всій Європі, посуху та відсутність мусонів в Азії та Африці, смертельну спеку та вологість", — зазначив Хейр.

За даними науковців, від початку промислової революції світ вже нагрівся на 1,3°C. Це призвело до посилення штормів, лісових пожеж, посух та інших стихійних лих.

Проблем додали вихід США з Паризької угоди та політика президента Дональда Трампа, який вважає кліматичну кризу "містифікацією" та намагається збільшити обсяги видобутку нафти та газу.

Разом з тим, через розвиток зеленої енергетики та скорочення використання вугілля, прогнози щодо глобального потепління знизилися порівняно з попередніми 3,6°C на 2100 рік.

Однак, вчені Global Carbon Project (GCP) попереджають, що поглиначі вуглецю планети ослабли, а сукупний вплив глобального потепління та вирубки лісів перетворює тропічні ліси в Південно-Східній Азії та Південній Америці з поглиначів CO2 на джерела парникових газів.

Науковці прогнозують, що рівень CO2 в атмосфері досягне 425 ppm у 2025 році. Це на 145 ppm більше доіндустріального рівня. Через це вчені закликають країни подвоїти зусилля щодо відновлюваної енергетики та просять поступово припиняти виробництво й використання викопного палива.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, що світ перетинає критичний поріг глобального потепління швидше, ніж передбачалося. Вчені стверджують, що коралові рифи вже перебувають на межі незворотного вимирання, що може стати першою великою "переломною точкою" руйнування екосистем.