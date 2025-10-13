Глобальне потепління досягло критичної точки: вчені озвучили шокуючі факти

Світ перетинає критичний поріг глобального потепління швидше, ніж передбачалося, йдеться у науковій доповіді, підготовленій 160 дослідників з усього світу. Вчені б'ють на сполох, кажучи, що коралові рифи вже знаходяться на межі незворотного вимирання, що може стати першою великою "переломною точкою" руйнування екосистем, спричиненої зміною клімату. Як передає портал "Коментарі", про це йдеться у матеріалі "Reuters", де аналізується доповідь "Глобальні переломні моменти 2025 року".

Глобальне потепління Фото: з відкритих джерел

У дослідженні узагальнено оновлені дані про темпи зміни клімату. Автори наголошують: планета входить у фазу, коли руйнування природних екосистем може стати незворотним.

Вчені найбільше вражені швидкістю кліматичних змін. За даними наукових установ ООН та ЄС, середня глобальна температура вже зросла на 1,3-1,4 градуси за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом.

Останні два роки стали найтеплішими за всю історію спостережень, а сильна спека в океані призвела до відмирання 84% світових коралових рифів, а в деяких випадках і до їхньої повної загибелі. Коралові рифи є важливими, оскільки підтримують близько чверті морського життя.

На думку вчених, для відновлення коралових рифів світ має різко активізувати заходи щодо захисту клімату, щоб знизити температуру до рівня всього на 1 градус вище середнього доіндустріального показника.

Вчені також знизили поріг небезпечного потепління для тропічних лісів Амазонії в Бразилії: за нинішніх темпів вирубки вони можуть зникнути навіть за умови підвищення середньої глобальної температури всього на 1,5°C.

Ще одним серйозним занепокоєнням є загроза порушення ключової океанічної течії – Атлантичної меридіональної перекидної циркуляції (АМОЦ), яка відіграє вирішальну роль у забезпеченні м'яких зим у Північній Європі. Її ослаблення може призвести до різких погодних аномалій та глобальної дестабілізації клімату.

