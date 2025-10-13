Глобальное потепление достигло критической точки: ученые озвучили шокирующие факты

Мир пересекает критический порог глобального потепления быстрее, чем предполагалось, говорится в научном докладе подготовленном 160 исследователей со всего мира. Ученые бьют тревогу, говоря, что коралловые рифы уже находятся на грани необратимого вымирания, что может стать первой большой "переломной точкой" разрушения экосистем, вызванного изменением климата. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters", где анализируется доклад "Глобальные переломные моменты 2025".

Глобальное потепление. Фото: из открытых источников

В исследовании обобщены обновленные данные о темпах изменения климата. Авторы подчёркивают: планета входит в фазу, когда разрушение природных экосистем может стать необратимым.

Ученые больше всего удивлены скоростью климатических изменений. По данным научных учреждений ООН и ЕС, средняя глобальная температура уже выросла на 1,3-1,4 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным периодом.

Последние два года стали самыми теплыми за всю историю наблюдений, а сильная жара в океане привела к отмиранию 84% мировых коралловых рифов, а в некоторых случаях и к их полной гибели. Коралловые рифы являются жизненно важными, поскольку поддерживают около четверти морской жизни.

По мнению ученых, для восстановления коралловых рифов мир должен резко активизировать меры по защите климата, чтобы снизить температуру до уровня всего на 1 градус выше среднего доиндустриального показателя.

Ученые также снизили порог опасного потепления для тропических лесов Амазонии в Бразилии: при нынешних темпах вырубки они могут исчезнуть даже при повышении средней глобальной температуры всего на 1,5°C.

Еще одним серьезным беспокойством является угроза нарушения ключевого океанического течения – Атлантической меридиональной перекидной циркуляции (АМОЦ), которое играет решающую роль в обеспечении мягких зим в Северной Европе. Ее ослабление может привести к резким погодным аномалиям и глобальной дестабилизации климата.

