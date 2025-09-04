Украину и мир ждут глобальные изменения: что на это указывает

Изменение климата уже влияет на экономику Украины и мира. Если тенденция сохранится, влияние будет масштабным.

Украина и мир. Иллюстративное фото

На следующие 25 лет прогнозируют дальнейшее потепление – из-за повышения температуры воздуха участятся засухи, наводнения в Украине.

"Украина столкнется с комплексным влиянием изменения климата на сельское хозяйство: мягкое потепление может повысить производство, но волатильность и экстремальные температуры снизят урожаи, особенно на юге и в центре", — говорится в статье на портале "Комментарии".

Почувствуют масштабные изменения и в других странах. По прогнозам – средний класс в мире к 2030 году вырастет с 3,2 миллиарда до 5,3 миллиарда человек, а крайняя бедность уменьшится до 3%. Однако климатические изменения могут отменить этот прогресс. В Европе 12% населения будет старше 65 лет к 2030 году. Рост глобальной экономики прогнозируется на 3% ежегодно. Китай станет самой большой экономикой, перегнав США, а Европа окажется на третьем месте.

Одним из путей смягчения влияния изменения климата называют ценообразование на углерод: повышение до 50 долларов за тонну к 2035 году даст 4,5% доходов бюджета, до 75 долларов – 6,1%. Налог на углерод в Украине в 2025 году составляет 30 грн за тонну (0,7 доллара) по сравнению с 73 долларами в ЕС.

"Адаптация включает климатически разумное сельское хозяйство, как в Саудовской Аравии с программами уменьшения потерь пищи, или Индонезии с дорожной картой в нулевые выбросы. Для Украины ключевым является интеграция с ЕС, с постепенным ETS и инвестициями в возобновляемые источники для энергобезопасности. ЕС делает на "зеленой" энергии в шесть раз до 2030 года”, — говорится в статье.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что на что украинцам не хватает денег.




