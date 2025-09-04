Украину и мир ждут глобальные изменения: что на это указывает

Рубрики
Изменение климата уже влияет на экономику Украины и мира. Если тенденция сохранится, влияние будет масштабным.
На следующие 25 лет прогнозируют дальнейшее потепление – из-за повышения температуры воздуха участятся засухи, наводнения в Украине.
Почувствуют масштабные изменения и в других странах. По прогнозам – средний класс в мире к 2030 году вырастет с 3,2 миллиарда до 5,3 миллиарда человек, а крайняя бедность уменьшится до 3%. Однако климатические изменения могут отменить этот прогресс. В Европе 12% населения будет старше 65 лет к 2030 году. Рост глобальной экономики прогнозируется на 3% ежегодно. Китай станет самой большой экономикой, перегнав США, а Европа окажется на третьем месте.
Одним из путей смягчения влияния изменения климата называют ценообразование на углерод: повышение до 50 долларов за тонну к 2035 году даст 4,5% доходов бюджета, до 75 долларов – 6,1%. Налог на углерод в Украине в 2025 году составляет 30 грн за тонну (0,7 доллара) по сравнению с 73 долларами в ЕС.
