Мир ожидает катастрофа: ученые назвали возможные последствия глобального потепления и его причины

Несмотря на обещания, новые планы правительств стран, представленные на климатических переговорах CoP30 в Бразилии, существенно не снизят риск катастрофического глобального потепления на планете.

Глобальное потепление. Фото: из открытых источников

Ожидается, что к концу столетия глобальная температура повысится на 2,6 градуса. Основной причиной ученые считают очень высокие выбросы ископаемого топлива и недостаточные обязательства государств по их сокращению, пишет The Guardian.

По мнению ученых, повышение глобальной температуры на 2,6 градуса чревато экстремальными погодными изменениями и серьезными экономическими и экологическими проблемами.

Выбросы ископаемого топлива в текущем году вырастут примерно на 1%, достигнув рекордных уровней. В то же время темпы роста выбросов замедлились более чем в два раза по сравнению с предыдущим десятилетием. Тогда каждый год они росли на 2%.

Генеральный директор Climate Analytics Билл Хейр предупредил о риске разрушения циркуляции Атлантического океана, потере коралловых рифов, ухудшении ледниковых щитов. А тропические леса Амазонки могут превратиться в саванну.

"Это означает конец сельского хозяйства в Великобритании и по всей Европе, засуху и отсутствие муссонов в Азии и Африке, смертельную жару и влажность", — отметил Хейр.

По данным учёных, с начала промышленной революции мир уже нагрелся на 1,3°C. Это привело к усилению штормов, лесных пожаров, засух и других стихийных бедствий.

Проблем добавили выход США из Парижского соглашения и политика президента Дональда Трампа, считающего климатический кризис "мистификацией" и пытающегося увеличить объемы добычи нефти и газа.

Вместе с тем, из-за развития зеленой энергетики и сокращения использования угля, прогнозы по глобальному потеплению снизились по сравнению с предыдущими 3,6°C на 2100 год.

Однако ученые Global Carbon Project (GCP) предупреждают, что поглотители углерода планеты ослабли, а совокупное влияние глобального потепления и вырубки лесов превращает тропические леса в Юго-Восточной Азии и Южной Америке из поглотителей CO2 в источники парниковых газов.

Ученые прогнозируют, что уровень CO2 в атмосфере достигнет 425 ppm в 2025 году. Это на 145 ppm больше доиндустриального уровня. Поэтому ученые призывают страны удвоить усилия по возобновляемой энергетике и просят постепенно прекращать производство и использование ископаемого топлива.

