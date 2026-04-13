Страшний шторм на Сонці: експерти приголомшили прогнозом магнітних бур

Протягом кількох днів Землю охоплювали потужні магнітні бурі, які досягали небезпечних рівнів "жовтого" і навіть "червоного". Ці бурі можуть значно погіршити самопочуття людини. Таку інформацію надає метеорологічний ресурс meteoagent.

9 квітня геомагнітний індекс досяг 3.5 бала, що відповідає "жовтому" рівню небезпеки. На наступний день, 10 квітня, активність сонця зросла до 4.5 бала, а 11 квітня зафіксували найпотужніший сплеск геомагнітної активності, коли індекс піднявся до 5 балів, що є серйозною магнітною бурею. Проте вже 12 квітня спостерігалася спадна тенденція: індекс знизився до 3.2 бала, що знову відповідає "жовтому" рівню.

На сьогодні, 13 квітня, геомагнітна активність значно зменшилася, і індекс досяг показника K=3, що класифікується як "зелений" рівень небезпеки. Відповідно до прогнозів, сонячна активність залишатиметься на низькому рівні до 14 квітня, а 15 квітня очікується магнітна буря середньої сили з К-індексом 4, що відповідає "жовтому" рівню небезпеки.

За даними meteoprog, протягом останніх 24 годин на Сонці спостерігалася низька активність. Всього за добу сталося п'ять спалахів класу B і п'ять — класу C. Ці спалахи, зазвичай, не мають значного впливу на Землю, але спостереження за сонячною активністю дозволяють прогнозувати ймовірні зміни у геомагнітній обстановці.

Очікується, що у понеділок сонячна активність буде залишатися на низькому рівні, з можливістю спалахів M-класу, які можуть мати більший вплив. У такі дні геомагнітне поле планети може коливатися від тихого до нестабільного стану, що в свою чергу може призвести до певних технічних проблем.

Портал "Коментарі" вже писав, що 10 квітня 2026 року Земля потрапить під вплив магнітної бурі, яка розпочнеться через високошвидкісний потік сонячного вітру, що вийде з корональної діри на Сонці. Ця буря, за прогнозами Британської геологічної служби, триватиме мінімум два дні, до 11 квітня, після чого її інтенсивність почне спадати.