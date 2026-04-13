Страшный шторм на Солнце: эксперты ошеломили прогнозом магнитных бурь

В течение нескольких дней Землю охватывали мощные магнитные бури, достигавшие опасных уровней "желтого" и даже "красного". Эти бури могут значительно усугубить самочувствие человека. Такую информацию предоставляет метеорологический ресурс meteoagent.

9 апреля геомагнитный индекс достиг 3.5 балла, что соответствует "желтому" уровню опасности. На следующий день, 10 апреля, активность солнца выросла до 4.5 балла, а 11 апреля зафиксировали самый мощный всплеск геомагнитной активности, когда индекс поднялся до 5 баллов, что является серьезной магнитной бурей. Однако уже 12 апреля наблюдалась нисходящая тенденция: индекс снизился до 3.2 балла, что вновь соответствует "желтому" уровню.

На сегодняшний день, 13 апреля, геомагнитная активность значительно уменьшилась, и индекс достиг показателя K=3, классифицируемого как "зеленый" уровень опасности. Согласно прогнозам, солнечная активность будет оставаться на низком уровне до 14 апреля, а 15 апреля ожидается магнитная буря средней силы с К-индексом 4, соответствующая "желтому" уровню опасности.

По данным meteoprog, в течение последних 24 часов на Солнце наблюдалась низкая активность. Всего за сутки произошло пять вспышек класса B и пять — класса C. Эти вспышки, как правило, не оказывают значительного влияния на Землю, но наблюдения за солнечной активностью позволяют прогнозировать возможные изменения в геомагнитной обстановке.

Ожидается, что в понедельник солнечная активность будет оставаться на низком уровне с возможностью вспышек M-класса, которые могут оказать большее влияние. В такие дни геомагнитное поле планеты может колебаться от тихого до нестабильного состояния, что может привести к определенным техническим проблемам.

Портал "Комментарии" уже писал , что 10 апреля 2026 года Земля попадет под влияние магнитной бури, которая начнется из-за высокоскоростного потока солнечного ветра, который выйдет из корональной дыры на Солнце. Эта буря, по прогнозам Британской геологической службы, продлится минимум два дня, до 11 апреля, после чего ее интенсивность начнет спадать.