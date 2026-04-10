Тиждень закінчиться надпотужним ударом Сонця: озвучено серйозну небезпеку

10 квітня 2026 року Земля потрапить під вплив магнітної бурі, яка розпочнеться через високошвидкісний потік сонячного вітру, що вийде з корональної діри на Сонці. Ця буря, за прогнозами Британської геологічної служби, триватиме мінімум два дні, до 11 квітня, після чого її інтенсивність почне спадати.

Геомагнітні умови підвищаться до рівнів штормів G1 та G2, що можуть вплинути на навколишнє середовище і техніку. Шторм G1 — це слабкий магнітний вплив, тоді як шторм G2 є більш інтенсивним і має помітніші наслідки для людей та техніки.

Магнітні бурі рівня G2 вважаються помірними, але вони можуть спричиняти нездужання серед людей, особливо метеозалежних та тих, хто страждає від серцево-судинних захворювань. Найпоширенішими симптомами в цей період є головний біль, слабкість, перепади тиску та порушення сну. У зв'язку з цим важливо дотримуватися простих рекомендацій для зменшення впливу бурі на організм.

Фахівці радять більше відпочивати, зменшити стреси і фізичні навантаження, а також стежити за своїм режимом дня. Крім того, варто пити достатню кількість води, обмежити вживання кави та алкоголю, а також надавати перевагу легким прогулянкам на свіжому повітрі. Сон також має бути повноцінним і регулярним. Якщо ви відчуваєте нездужання, тримайте під рукою необхідні ліки.

"Коментарі" вже писали, що 10 квітня 2026 року за китайським календарем обіцяє бути важливим і знаковим днем, відомим як День відкритих дверей, який під впливом Дерев’яного Тигра принесе раптові можливості та позитивні зміни. У цей період шість знаків китайського зодіаку отримають шанс на особливу удачу, але лише ті, хто буде готовий діяти швидко і без вагань, зможуть скористатися своїми шансами.