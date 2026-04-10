Неделя закончится сверхмощным ударом Солнца: озвучена серьезная опасность

10 апреля 2026 года Земля попадет под влияние магнитной бури, которая начнется из-за высокоскоростного потока солнечного ветра, который выйдет из корональной дыры на Солнце. Эта буря, по прогнозам Британской геологической службы, продлится минимум два дня, до 11 апреля, после чего ее интенсивность начнет спадать.

Фото: из открытых источников

Геомагнитные условия увеличатся до уровней штормов G1 и G2, которые могут повлиять на окружающую среду и технику. Шторм G1 — это слабое магнитное воздействие, тогда как шторм G2 более интенсивный и имеет более заметные последствия для людей и техники.

Магнитные бури уровня G2 считаются умеренными, но они могут вызвать недомогание среди людей, особенно метеозависимых и страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Наиболее распространенными симптомами в этот период являются головные боли, слабость, перепады давления и нарушения сна. В этой связи важно придерживаться простых рекомендаций для уменьшения воздействия бури на организм.

Специалисты советуют больше отдыхать, снизить стрессы и физические нагрузки, а также следить за своим режимом дня. Кроме того, следует пить достаточное количество воды, ограничить употребление кофе и алкоголя, а также отдавать предпочтение легким прогулкам на свежем воздухе. Сон также должен быть полноценным и регулярным. Если вы испытываете недомогание, держите под рукой необходимое лекарство.

