Сонце вдарило по Землі: 17 та 18 лютого очікуються магнітні бурі

На Сонці 16 лютого зафіксували спалах середньої потужності, який уже впливає на геомагнітне поле Землі. Викид корональної маси супроводжувався потоком заряджених частинок, що спричинили збурення магнітосфери. Основний масив плазми пройде дещо осторонь планети, однак "дотичного удару" уникнути не вдасться.

Геомагнітні збурення 17–18 лютого — чого чекати від спалаху на Сонці

За даними Британської геологічної служби, найбільш активні періоди магнітних бур припадуть на 17 та 18 лютого. Наразі швидкість сонячного вітру залишається підвищеною через наявність на Сонці корональної діри — області з відкритими лініями магнітного поля, звідки виривається швидкісний потік частинок. Саме цей фактор підтримує напруженість геомагнітного фону.

Якою буде сила бурі

Астросиноптики прогнозують бурю класу G1 за п’ятибальною шкалою. Це слабкий рівень, однак він може спричинити:

— незначні коливання в енергомережах;

— слабкі перебої у роботі супутникової навігації;

— підвищену ймовірність полярного сяйва у високих широтах.

Сам спалах належить до класу M — середнього рівня потужності. Для порівняння, спалахи класу X у десять разів сильніші та можуть викликати серйозні технічні наслідки.

Як це вплине на самопочуття

Хоча буря рівня G1 вважається слабкою, метеозалежні люди можуть відчути дискомфорт. Серед можливих симптомів:

— головний біль;

— перепади артеріального тиску;

— порушення сну;

— підвищена втомлюваність.

Фахівці радять у ці дні пити більше води, обмежити каву та алкоголь, уникати перевтоми та стресів.

Чи буде видно полярне сяйво

Під час геомагнітних бур заряджені частинки Сонця взаємодіють з атмосферою Землі, утворюючи світіння. При бурі класу G1 шанси побачити його в Україні мінімальні, однак за ідеально чистого неба можливі слабкі рожеві або зеленуваті відтінки на горизонті.

Сонце нині перебуває у фазі підвищеної активності, тому подібні збурення можуть повторюватися частіше. 17 та 18 лютого залишаються днями підвищеної геомагнітної напруги, але серйозних наслідків для інфраструктури не прогнозують.

