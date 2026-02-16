Сонце перетвориться на «кільце вогню» вже 17 лютого: його побачать одиниці

17 лютого 2026 року на Землі відбудеться рідкісне астрономічне явище — кільцеподібне затемнення Сонця. Проте, як зазначає Space.com, це затемнення стане одним із найменш доступних для спостереження у десятилітті.

Рідкісне кільцеподібне затемнення 2026 року — чому більшість світу його майже не помітить

Що таке "кільце вогню"

Під час кільцеподібного затемнення Місяць проходить точно між Землею та Сонцем, але перебуває поблизу апогею — найвіддаленішої точки своєї орбіти. Через це його видимий діаметр менший за сонячний диск, і замість повного перекриття світла утворюється яскраве світлове кільце навколо темного силуету Місяця. Саме цей ефект і називають "кільцем вогню".

Де можна буде побачити повну фазу

Цього разу антумбральна тінь Місяця пройде лише вузькою смугою над Антарктидою. Її ширина становитиме приблизно 600 кілометрів, а довжина — понад 4 000 кілометрів. Максимальна тривалість "кільця вогню" сягне 2 хвилин 20 секунд.

У межах повної фази опиняться лише окремі наукові станції, зокрема Concordia Research Station та Mirny Station. Однак навіть там спостереження можуть ускладнити погодні умови — у цей період у прибережних районах Антарктиди рівень хмарності може перевищувати 60%.

Хто побачить часткове затемнення

Більшість жителів планети зможуть спостерігати лише часткову фазу. Затемнення буде помітним на всій території Антарктиди, у південно-східній Африці, на півдні Південної Америки, а також над Атлантичним, Індійським, Тихим і Південним океанами.

У деяких містах ефект буде мінімальним. Наприклад, у чилійському Пунта-Аренас Місяць закриє менше 2% сонячного диска — це майже непомітно без спеціальних приладів.

Чому це затемнення таке "закрите"

Затемнення можливі лише під час так званих сезонів затемнень — періодів, коли орбіта Місяця вирівнюється з площиною орбіти Землі навколо Сонця. Хоча молодик відбувається щомісяця, подібна геометрія виникає лише приблизно двічі на рік.

Лютневе затемнення 2026 року вирізняється тим, що його зона максимально віддалена від густонаселених регіонів планети, тому для більшості людей воно залишиться радше астрономічною новиною, ніж видовищем.

Коли наступні "кільця вогню"

За інформацією Space.com, наступні кільцеподібні затемнення відбудуться:

— 6 лютого 2027 року — у Південній Америці та Західній Африці

— 26 січня 2028 року — в Еквадорі, Перу, Бразилії, Марокко та Іспанії

— 1 червня 2030 року — у Північній Африці, Туреччині, Росії, Казахстані, Китаї та Японії

Тож тим, хто мріє побачити "кільце вогню" на власні очі, доведеться або вирушати в експедицію до Антарктиди вже цього року, або чекати наступних більш доступних затемнень.

