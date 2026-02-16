Солнце превратится в «кольцо огня» уже 17 февраля: его увидят единицы

17 февраля 2026 года на Земле произойдет редкое астрономическое явление – кольцеобразное затмение Солнца. Однако, как отмечает Space.com , это затемнение станет одним из наименее доступных для наблюдения в десятилетии.

Редкое кольцеобразное затмение 2026 года – почему большинство мира его почти не заметит

Что такое "кольцо огня"

Во время кольцеобразного затмения Луна проходит точно между Землей и Солнцем, но находится вблизи апогея — самой отдаленной точки своей орбиты. Из-за этого его видимый диаметр меньше солнечного диска, и вместо полного перекрытия света образуется яркое световое кольцо вокруг темного силуэта Луны . Именно этот эффект и называют "кольцом огня".

Где можно будет увидеть полную фазу

На этот раз антумбральная тень Луны пройдет только по узкой полосе над Антарктидой. Ее ширина составит примерно 600 километров, а длина – более 4 000 километров. Максимальная продолжительность "кольца огня" составит 2 минут 20 секунд.

В полной фазе окажутся только отдельные научные станции, в частности Concordia Research Station и Mirny Station. Однако даже там наблюдения могут усложнить погодные условия — в этот период в прибрежных районах Антарктиды уровень облачности может превышать 60%.

Кто увидит частичное затмение

Большинство жителей планеты смогут наблюдать лишь частичную фазу. Затемнение будет заметно на всей территории Антарктиды, в юго-восточной Африке, на юге Южной Америки, а также над Атлантическим, Индийским, Тихим и Южным океанами.

В некоторых городах эффект будет минимальным. К примеру, в чилийском Пунта-Аренас Луна закроет менее 2% солнечного диска – это почти незаметно без специальных приборов.

Почему это затмение такое "закрытое"

Затмения возможны только во время так называемых сезонов затемнений – периодов, когда орбита Луны выравнивается с плоскостью орбиты Земли вокруг Солнца. Хотя новолуние происходит ежемесячно, подобная геометрия возникает лишь примерно дважды в год.

Февральское затмение 2026 года отличается тем, что его зона максимально удалена от густонаселенных регионов планеты , поэтому для большинства людей оно останется скорее астрономической новостью, чем зрелищем.

Когда следующие "кольца огня"

По информации Space.com, следующие кольцеобразные затмения произойдут:

— 6 февраля 2027 года — в Южной Америке и Западной Африке

— 26 января 2028 года — в Эквадоре, Перу, Бразилии, Марокко и Испании.

— 1 июня 2030 года — в Северной Африке, Турции, России, Казахстане, Китае и Японии.

Поэтому тем, кто мечтает увидеть "кольцо огня" своими глазами, придется либо отправляться в экспедицию в Антарктиду уже в этом году, либо ждать следующих более доступных затмений.

