Солнце ударило по Земле: 17 и 18 февраля ожидаются магнитные бури

На Солнце 16 февраля зафиксировали вспышку средней мощности, которая уже влияет на геомагнитное поле Земли. Выброс корональной массы сопровождался потоком заряженных частиц, повлекших за собой возмущение магнитосферы. Основной массив плазмы пройдет несколько в стороне от планеты, однако "касательного удара" избежать не удастся .

Геомагнитные бури 17-18 февраля - чего ждать от вспышки на Солнце

По данным Британской геологической службы, наиболее активные периоды магнитных бурь придутся на 17 и 18 февраля. Пока скорость солнечного ветра остается повышенной из-за наличия на Солнце корональной дыры — области с открытыми линиями магнитного поля, откуда вырывается скоростной поток частиц. Конкретно этот фактор поддерживает напряженность геомагнитного фона.

Какой будет сила бури

Астросиноптики прогнозируют бурю класса G1 по пятибалльной шкале. Это слабый уровень, однако он может повлечь за собой:

— незначительные колебания в энергосетях;

— слабые перебои в работе спутниковой навигации;

— повышенная вероятность полярного сияния в высоких широтах.

Сама вспышка относится к классу M — среднего уровня мощности. Для сравнения, вспышки класса X в десять раз сильнее и могут вызвать серьезные технические последствия.

Как это повлияет на самочувствие

Хотя буря уровня G1 считается слабой, метеозависимые люди могут почувствовать дискомфорт . Среди возможных симптомов:

— головная боль;

— перепады АД;

— нарушение сна;

— повышенная утомляемость.

Специалисты советуют в эти дни пить больше воды, ограничить кофе и алкоголь, избегать переутомления и стрессов.

Будет ли видно полярное сияние

Во время геомагнитных бурь заряженные частицы Солнца взаимодействуют с атмосферой Земли, образуя свечение. При буре класса G1 шансы увидеть его в Украине минимальны, однако при идеально чистом небе возможны слабые розовые или зеленоватые оттенки на горизонте.

Солнце находится в фазе повышенной активности, поэтому подобные возмущения могут повторяться чаще. 17 и 18 февраля остаются на днях повышенные геомагнитные напряжения, но серьезных последствий для инфраструктуры не прогнозируют.

Читайте также в "Комментариях" о солнечном затмении, которое состоится сегодня, 17 февраля.