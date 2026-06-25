Сонце паралізує буквально все: українців застерегли про надпотужний мегашторм

У четвер, 25 червня, геомагнітна обстановка на Землі суттєво погіршилася. За даними сервісу Meteoagent та Британської геологічної служби, планету накрила магнітна буря червоного рівня, інтенсивність якої відповідає К-індексу 5.

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Фахівці пояснюють, що причиною активізації геомагнітних процесів стало посилення сонячного вітру. Протягом останньої доби його швидкість помітно зросла через вплив потоку заряджених частинок, який надходить із південної корональної діри на Сонці. За прогнозами, підвищена геомагнітна активність може зберігатися ще протягом кількох днів, оскільки очікується надходження нових потоків сонячного вітру.

Магнітна буря виникає тоді, коли потужні потоки сонячних частинок взаємодіють із магнітним полем Землі. Такі процеси можуть викликати збурення магнітосфери, що інколи впливає на роботу супутникових систем, засобів зв'язку та самопочуття людей.

Під час магнітних бур високої інтенсивності частина людей може відчувати погіршення самопочуття. Серед найпоширеніших симптомів називають головний біль, втому, сонливість, запаморочення, нудоту, дратівливість, коливання артеріального тиску та зниження працездатності. Найбільш чутливими до таких змін вважаються люди із серцево-судинними захворюваннями, літні люди та метеозалежні.

Щоб легше перенести період підвищеної геомагнітної активності, лікарі рекомендують дотримуватися звичного режиму сну, уникати надмірних фізичних і емоційних навантажень, більше часу проводити на свіжому повітрі та підтримувати водний баланс. Також варто відмовитися від надмірного вживання кави й алкоголю, натомість віддати перевагу чистій воді, зеленому або трав'яному чаю та легкому харчуванню.

Портал "Коментарі" вже писав, що геомагнітна ситуація на Землі наразі залишається стабільною, а суттєвих магнітних бур не фіксується. За даними фахівців, 24 червня також мине без значних коливань магнітного поля. Відповідний прогноз оприлюднила Британська геологічна служба, зазначивши, що протягом дня переважатимуть спокійні геомагнітні умови.