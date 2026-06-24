На Сонці відкрилися три корональні діри: чи варто готуватися до потужної магнітної бурі

Геомагнітна ситуація на Землі наразі залишається стабільною, а суттєвих магнітних бур не фіксується. За даними фахівців, 24 червня також мине без значних коливань магнітного поля. Відповідний прогноз оприлюднила Британська геологічна служба, зазначивши, що протягом дня переважатимуть спокійні геомагнітні умови.

Фото: з відкритих джерел

Разом із тим астрономи уважно стежать за процесами на Сонці. На поверхні світила зараз спостерігаються одразу три корональні діри — області, через які у космічний простір вириваються потоки сонячного вітру. За прогнозами науковців, перший потужний потік заряджених частинок від однієї з таких структур може досягти Землі вже 25 червня.

Попри це, підстав для занепокоєння поки немає. Фахівці не очікують формування сильних магнітних бур, однак геомагнітне поле планети може перейти у більш активну фазу. Підвищена активність, за попередніми оцінками, збережеться щонайменше до 26 червня.

Тим часом дослідники повідомили про важливий прорив у вивченні сонячної активності. Вперше їм вдалося зафіксувати характерні ознаки потужного сонячного спалаху ще до його початку. Під час аналізу спалаху класу X9, який стався 3 жовтня 2024 року, науковці виявили зміни в поведінці плазми за кілька годин до вибуху.

Спостереження показали, що приблизно за три години до спалаху почали зростати яскравість плазми, швидкість її руху та рівень турбулентності в атмосфері Сонця. Безпосередньо перед подією, за 15–20 хвилин, ці процеси різко посилилися, а потоки плазми почали активно викидатися у космос.

Портал "Коментарі" вже писав, що 23 червня на Землі не прогнозують сильних магнітних бур, хоча сонячна активність залишається під пильним контролем науковців. Напередодні на Сонці сталася серія потужних спалахів, серед яких особливу увагу фахівців привернув спалах класу М6,8.