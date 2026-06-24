На Солнце открылись три корональных дыры: стоит ли готовиться к мощной магнитной буре

Геомагнитная ситуация на Земле остается стабильной, а существенных магнитных бурь не фиксируется. По данным специалистов, 24 июня также пройдет без значительных колебаний магнитного поля. Соответствующий прогноз обнародовала Британская геологическая служба, отметив, что в течение дня будут преобладать спокойные геомагнитные условия.

Фото: из открытых источников

Вместе с тем, астрономы внимательно следят за процессами на Солнце. На поверхности светила сейчас наблюдается сразу три корональных дыры — области, через которые в космическое пространство вырываются потоки солнечного ветра. По прогнозам ученых, первый мощный поток заряженных частиц от одной из таких структур может достигнуть Земли уже 25 июня.

Несмотря на это, оснований для беспокойства пока нет. Специалисты не ожидают формирования сильных магнитных бурь, однако геомагнитное поле планеты может перейти в более активную фазу. Повышенная активность, по предварительным оценкам, сохранится, по меньшей мере, до 26 июня.

Тем временем исследователи сообщили о важном прорыве в изучении солнечной активности. Впервые им удалось зафиксировать характерные признаки мощной солнечной вспышки еще до начала. Во время анализа вспышки класса X9, которая произошла 3 октября 2024 года, ученые обнаружили изменения в поведении плазмы за несколько часов до взрыва.

Наблюдение показало, что примерно за три часа до вспышки начали расти яркость плазмы, скорость ее движения и уровень турбулентности в атмосфере Солнца. Непосредственно перед событием, через 15–20 минут, эти процессы резко усилились, а потоки плазмы начали активно выбрасываться в космос.

Портал "Комментарии" уже писал, что 23 июня на Земле не прогнозируют сильных магнитных бурь, хотя солнечная активность остается под пристальным контролем ученых. Накануне на Солнце произошла серия мощных вспышек, среди которых особое внимание специалистов привлекла вспышка класса М6,8.