На Сонці сталися небезпечні спалахи: озвучено термінове попередження про наслідки

23 червня на Землі не прогнозують сильних магнітних бур, хоча сонячна активність залишається під пильним контролем науковців. Напередодні на Сонці сталася серія потужних спалахів, серед яких особливу увагу фахівців привернув спалах класу М6,8. Через це експерти допускають імовірність виникнення сонячного радіаційного шторму, а також короткочасних порушень у роботі радіозв’язку в окремих регіонах. Про це повідомляють фахівці Meteoprog.

Фото: з відкритих джерел

За їхніми даними, геомагнітна ситуація на планеті протягом дня залишатиметься стабільною. Магнітосфера Землі перебуватиме у спокійному стані, тому значних геомагнітних збурень не очікується.

Водночас науковці наголошують, що Сонце продовжує демонструвати певну активність. Хоча загальний її рівень оцінюється як невисокий, існує ймовірність появи нових спалахів середньої інтенсивності, які належать до М-класу. За розрахунками спеціалістів, шанс виникнення малого геомагнітного шторму становить лише 1%, така ж імовірність прогнозується і для сильного геомагнітного шторму.

Крім того, ймовірність виникнення спалаху М-класу на Сонці оцінюється у 40%, тоді як шанс появи значно потужнішого спалаху Х-класу становить близько 5%. Наразі на поверхні світила зафіксовано 19 активних сонячних плям.

За останню добу астрономи зареєстрували чотири викиди енергії різної сили. Серед них були один спалах класу В і два спалахи класу С. За словами астрофізиків, такі явища належать до слабких і не здатні суттєво впливати на магнітне поле Землі чи роботу сучасних технологічних систем. Саме тому найближчим часом серйозних наслідків від сонячної активності для населення не прогнозується.

Раніше портал "Коментарі" писав, що попри нещодавній спалах на Сонці, суттєвого впливу на геомагнітну обстановку Землі найближчими днями не прогнозується. За даними моніторингу космічної погоди, у понеділок, 22 червня, рівень сонячної активності залишатиметься низьким, а показники геомагнітного поля не досягнуть значень, характерних для магнітних бур.