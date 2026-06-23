На Солнце произошли опасные вспышки: озвучено срочное предупреждение о последствиях

23 июня на Земле не прогнозируют сильные магнитные бури, хотя солнечная активность остается под пристальным контролем ученых. Накануне на Солнце произошла серия мощных вспышек, среди которых особое внимание специалистов привлекла вспышка класса М6,8. Поэтому эксперты допускают вероятность возникновения солнечного радиационного шторма, а также кратковременных нарушений в работе радиосвязи в отдельных регионах. Об этом сообщают специалисты Meteoprog.

Фото: из открытых источников

По их данным, геомагнитная ситуация на планете в течение дня будет оставаться стабильной. Магнитосфера Земли будет находиться в спокойном состоянии, поэтому значительных геомагнитных возмущений не ожидается.

В то же время ученые отмечают, что Солнце продолжает демонстрировать определенную активность. Хотя общий ее уровень оценивается как невысокий, существует вероятность появления новых вспышек средней интенсивности, относящихся к М-классу. По расчетам специалистов шанс возникновения малого геомагнитного шторма составляет лишь 1%, такая же вероятность прогнозируется и для сильного геомагнитного шторма.

Кроме того, вероятность возникновения вспышки М-класса на Солнце оценивается в 40%, тогда как шанс появления значительно более мощной вспышки Х-класса составляет около 5%. В настоящее время на поверхности светила зафиксировано 19 активных солнечных пятен.

За последние сутки астрономы зарегистрировали четыре выброса энергии разной силы. Среди них были одна вспышка класса В и две вспышки класса С. По словам астрофизиков, такие явления относятся к слабым и не способны существенно влиять на магнитное поле Земли или работу современных технологических систем. Поэтому в ближайшее время серьезных последствий от солнечной активности для населения не прогнозируется.

Ранее портал "Комментарии" писал , что, несмотря на недавнюю вспышку на Солнце, существенного влияния на геомагнитную обстановку Земли в ближайшие дни не прогнозируется. По данным мониторинга космической погоды, в понедельник, 22 июня, уровень солнечной активности будет оставаться низким, а показатели геомагнитного поля не достигнут значений, характерных для магнитных бурь.