Солнце парализует буквально все: украинцев предостерегли о сверхмощном мегашторме

В четверг, 25 июня, геомагнитная обстановка на Земле значительно ухудшилась. По данным сервиса Meteoagent и Британской геологической службы планету накрыла магнитная буря красного уровня, интенсивность которой соответствует К-индексу 5.

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Специалисты объясняют, что причиной активизации геомагнитных процессов явилось усиление солнечного ветра. За последние сутки его скорость заметно возросла из-за влияния потока заряженных частиц, поступающего из южной корональной дыры на Солнце. По прогнозам, повышенная геомагнитная активность может сохраняться еще несколько дней, поскольку ожидается поступление новых потоков солнечного ветра.

Магнитная буря возникает тогда, когда мощные потоки солнечных частиц взаимодействуют с магнитным полем на Земле. Такие процессы могут вызвать возмущение магнитосферы, иногда влияющей на работу спутниковых систем, средств связи и самочувствия людей.

Во время магнитных бурь высокой интенсивности часть людей может ощущать ухудшение самочувствия. Среди наиболее распространенных симптомов называют головную боль, усталость, сонливость, головокружение, тошноту, раздражительность, колебания АД и снижение работоспособности. Наиболее чувствительными к таким изменениям считаются люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, пожилые и метеозависимые.

Чтобы легче перенести период повышенной геомагнитной активности, врачи рекомендуют соблюдать привычный режим сна, избегать чрезмерных физических и эмоциональных нагрузок, больше времени проводить на свежем воздухе и поддерживать водный баланс. Также следует отказаться от чрезмерного употребления кофе и алкоголя, вместо этого отдать предпочтение чистой воде, зеленому или травяному чаю и легкому питанию.

Портал "Комментарии" уже писал , что геомагнитная ситуация на Земле пока остается стабильной, а существенных магнитных бурь не фиксируется. По данным специалистов, 24 июня также пройдет без значительных колебаний магнитного поля. Соответствующий прогноз обнародовала Британская геологическая служба, отметив, что в течение дня будут преобладать спокойные геомагнитные условия.