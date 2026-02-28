Сонце б’є по Землі: на початку березня Україну накриють магнітні бурі

Початок весни 2026 року може виявитися непростим для метеозалежних людей. Уже 1 березня прогнозується коротка магнітна буря, а ще один пік очікується 10 березня. Фахівці попереджають: у дні з індексом Kp 5 можливі як проблеми із самопочуттям, так і технічні збої.

Небезпечні піки магнітних бур вже 1 та 10 березня – кому варто готуватися до головного болю і стрибків тиску

Земля перебуватиме під впливом коронального викиду маси, зафіксованого 25 лютого, а також рекурентних корональних дір на Сонці. Наразі ми близькі до максимуму сонячного циклу, тому сплески активності відбуваються частіше.

Що означає індекс Kp

0–2 – спокійний стан

3 – нестабільність

4 – підвищена активність

5 і вище – магнітна буря

Прогноз на 1–10 березня

1 березня – Kp 4–5, пік можливий увечері або вночі.2 березня – Kp 3, нестабільний фон.3–4 березня – Kp 2, тимчасове затишшя.5–6 березня – Kp 4, повторна активізація.7–9 березня – коливання у межах Kp 2–3.10 березня – Kp 5, ще одна магнітна буря рівня G1.

Під час сильніших збурень можливі перебої в роботі радіозв’язку, GPS та окремих енергосистем. Полярні сяйва прогнозують у північній Європі, але для України така ймовірність мінімальна.

Як це позначиться на людях

За даними досліджень, від 50 до 70 % людей можуть реагувати на зміни геомагнітного поля. Найчастіше фіксують головний біль, втому, запаморочення, порушення сну та стрибки артеріального тиску. Особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями.

Медики пояснюють, що збурення магнітного поля впливають на біоелектричні процеси організму і можуть змінювати гормональний баланс, зокрема рівень мелатоніну.

У дні підвищеної активності рекомендують більше відпочивати, пити достатньо води, зменшити споживання кави та алкоголю і контролювати тиск. У разі різкого погіршення стану слід звернутися до лікаря.

