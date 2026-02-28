Сонце б’є по Землі: на початку березня Україну накриють магнітні бурі

Рубрики
Початок весни 2026 року може виявитися непростим для метеозалежних людей. Уже 1 березня прогнозується коротка магнітна буря, а ще один пік очікується 10 березня. Фахівці попереджають: у дні з індексом Kp 5 можливі як проблеми із самопочуттям, так і технічні збої.
Небезпечні піки магнітних бур вже 1 та 10 березня – кому варто готуватися до головного болю і стрибків тиску
Земля перебуватиме під впливом коронального викиду маси, зафіксованого 25 лютого, а також рекурентних корональних дір на Сонці. Наразі ми близькі до максимуму сонячного циклу, тому сплески активності відбуваються частіше.
Що означає індекс Kp
0–2 – спокійний стан
3 – нестабільність
4 – підвищена активність
5 і вище – магнітна буря
Під час сильніших збурень можливі перебої в роботі радіозв’язку, GPS та окремих енергосистем. Полярні сяйва прогнозують у північній Європі, але для України така ймовірність мінімальна.
Медики пояснюють, що збурення магнітного поля впливають на біоелектричні процеси організму і можуть змінювати гормональний баланс, зокрема рівень мелатоніну.
У дні підвищеної активності рекомендують більше відпочивати, пити достатньо води, зменшити споживання кави та алкоголю і контролювати тиск. У разі різкого погіршення стану слід звернутися до лікаря.
