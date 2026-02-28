logo_ukra

Весна стартує з туманів і ожеледиці: синоптики попередили про небезпеку 1 березня
Весна стартує з туманів і ожеледиці: синоптики попередили про небезпеку 1 березня

Український гідрометеорологічний центр оприлюднив прогноз на 1 березня та попередив про тумани й ожеледицю.

28 лютого 2026, 19:55
За даними Українського гідрометеорологічного центру, у суботу, 1 березня, по території України очікується мінлива хмарність без опадів. Втім, перший день весни не обійдеться без погодних нюансів, які можуть вплинути на безпеку.

Весна стартує з туманів і ожеледиці: синоптики попередили про небезпеку 1 березня

Погода на перший день весни здивує контрастами температур та прихованими ризиками на дорогах

Вночі та вранці подекуди утвориться туман. На дорогах більшості регіонів, окрім півдня та заходу, місцями можлива ожеледиця. Водіям радять бути особливо уважними у ранкові години, адже покриття може залишатися слизьким навіть за плюсової температури вдень.

Вітер змінних напрямків, 3–8 м/с.
Температура вночі становитиме 0–5° морозу, вдень 2–7° тепла. У західних та південних областях повітря прогріється до 8–13° тепла.

Київщина та Київ

У регіоні також прогнозується мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці місцями туман. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура по області вночі 0–5° морозу, вдень 2–7° тепла.
У Києві вночі 1–3° морозу, вдень 4–6° тепла.

Коротка кліматична характеристика березня

Березень в Україні традиційно перехідний місяць із нестійкою погодою. Середня місячна температура повітря за багаторічними даними становить 0–6° тепла, у високогір’ї Карпат – близько 3° морозу.

Абсолютний мінімум температури у березні сягав 20,2–33,3° морозу, а в окремих північно-східних областях – до 37° морозу. Абсолютний максимум – 18,6–29,6° тепла.

Середня місячна кількість опадів складає 26–51 мм, у гірських районах місцями більше 100 мм. У березні ще можливі ожеледі, налипання мокрого снігу, сильний вітер і навіть перші грози.

Прогноз на березень 2026 року

Середня місячна температура очікується на рівні 1–7° тепла, що відповідає кліматичній нормі. У західних, Житомирській, Вінницькій та Одеській областях показники можуть бути на 1,5–2,5° вище норми.

Місячна кількість опадів прогнозується в межах 30–53 мм, у гірських районах – 60–98 мм, що становить 80–100 % від середніх багаторічних значень.

Читайте також в "Коментарях", астрологічний прогноз на 1 березня. 



