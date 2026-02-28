Весна стартует с туманов и гололеда: синоптики предупредили об опасности 1 марта

По данным Украинского гидрометеорологического центра , в субботу, 1 марта, по территории Украины ожидается переменная облачность без осадков. Впрочем, первый день весны не обойдется без нюансов погоды, которые могут повлиять на безопасность.

Погода на первый день весны удивит контрастами температур и скрытыми рисками на дорогах

Ночью и утром кое-где образуется туман. На дорогах большинства регионов, кроме юга и запада, местами возможна гололедица. Водителям советуют быть особенно внимательными в утренние часы , ведь покрытие может оставаться скользким даже при температуре днем.

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью будет 0–5° мороза, днем 2–7° тепла. В западных и южных областях воздух прогреется до 8–13° тепла.

Киевщина и Киев

В регионе прогнозируется переменная облачность без осадков. Ночью и утром местами туман. На дорогах кое-где гололедица.

Температура по области ночью 0–5° мороза, днем 2–7° тепла.

В Киеве ночью 1–3° мороза, днем 4–6° тепла.

Краткая климатическая характеристика марта

Март в Украине традиционно переходящий месяц с неустойчивой погодой. Средняя месячная температура воздуха по многолетним данным составляет 0–6° тепла, в высокогорье Карпат – около 3° мороза.

Абсолютный минимум температуры в марте достигал 20,2–33,3° мороза, а в отдельных северо-восточных областях – до 37° мороза. Абсолютный максимум – 18,6–29,6° тепла.

Среднее месячное количество осадков составляет 26-51 мм, в горных районах местами более 100 мм. В марте еще возможны гололедицы, налипание мокрого снега, сильный ветер и даже первые грозы.

Прогноз на март 2026 года

Средняя лунная температура ожидается на уровне 1–7° тепла, что соответствует климатической норме. В западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях показатели могут быть на 1,5–2,5° выше нормы.

Месячное количество осадков прогнозируется в пределах 30-53 мм, в горных районах — 60-98 мм, что составляет 80-100% от средних многолетних значений.

