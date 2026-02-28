Солнце бьет по Земле: в начале марта Украину покроют магнитные бури

Начало весны 2026 года может оказаться непростым для метеозависимых людей. Уже 1 марта прогнозируется короткая магнитная буря, еще один пик ожидается 10 марта. Специалисты предупреждают: в дни с индексом Kp 5 возможны как проблемы с самочувствием, так и технические сбои .

Опасные пики магнитных бурь уже 1 и 10 марта – кому следует готовиться к головным болям и скачкам давления

Земля будет находиться под влиянием коронального выброса массы, зафиксированного 25 февраля, а также рекуррентных корональных дыр на Солнце. Мы близки к максимуму солнечного цикла, поэтому всплески активности происходят чаще.

Что означает индекс Kp

0–2 – спокойное состояние

3 – нестабильность

4 – повышенная активность

5 и выше – магнитная буря

Прогноз на 1–10 марта

1 марта – Kp 4–5, пик возможен вечером или ночью.2 марта – Kp 3, нестабильный фон.3–4 марта – Kp 2, временное затишье.5–6 марта – Kp 4, повторная активизация.7–9 марта – колебания в пределах Kp 2–3.10 марта – Kp 5, еще одна магнитная буря уровня G1.

Во время более сильных возмущений возможны перебои в работе радиосвязи, GPS и отдельных энергосистем. Полярные сияния прогнозируют в северной Европе, но для Украины такая вероятность минимальна.

Как это отразится на людях

По данным исследований, от 50 до 70% людей могут реагировать на изменения геомагнитного поля. Чаще фиксируют головную боль, усталость, головокружение, нарушение сна и скачки артериального давления. Особо внимательными следует быть людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Медики объясняют, что возмущение магнитного поля влияет на биоэлектрические процессы организма и может изменять гормональный баланс , в частности уровень мелатонина.

В дни повышенной активности рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды, снизить потребление кофе и алкоголя и контролировать давление. При резком ухудшении состояния следует обратиться к врачу.

Читайте также в "Комментариях" прогноз погоды на завтра, 1 марта.