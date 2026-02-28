Солнце бьет по Земле: в начале марта Украину покроют магнитные бури

Рубрики
Начало весны 2026 года может оказаться непростым для метеозависимых людей. Уже 1 марта прогнозируется короткая магнитная буря, еще один пик ожидается 10 марта. Специалисты предупреждают: в дни с индексом Kp 5 возможны как проблемы с самочувствием, так и технические сбои .
Опасные пики магнитных бурь уже 1 и 10 марта – кому следует готовиться к головным болям и скачкам давления
Земля будет находиться под влиянием коронального выброса массы, зафиксированного 25 февраля, а также рекуррентных корональных дыр на Солнце. Мы близки к максимуму солнечного цикла, поэтому всплески активности происходят чаще.
Что означает индекс Kp
0–2 – спокойное состояние
3 – нестабильность
4 – повышенная активность
5 и выше – магнитная буря
Во время более сильных возмущений возможны перебои в работе радиосвязи, GPS и отдельных энергосистем. Полярные сияния прогнозируют в северной Европе, но для Украины такая вероятность минимальна.
Медики объясняют, что возмущение магнитного поля влияет на биоэлектрические процессы организма и может изменять гормональный баланс , в частности уровень мелатонина.
В дни повышенной активности рекомендуют больше отдыхать, пить достаточно воды, снизить потребление кофе и алкоголя и контролировать давление. При резком ухудшении состояния следует обратиться к врачу.
