Сніг, хуртовини й потепління: якою буде погода в Україні 26 грудня

В Україні у п’ятницю, 26 грудня, очікується складна зимова погода зі снігом, сильним вітром і хуртовинами, однак на тлі опадів температура повітря підвищиться. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Україну накриє сніг і сильний вітер, але температура піде вгору

За її прогнозом, атмосферні фронти принесуть сніг у більшість регіонів країни. Найменша ймовірність опадів збережеться у західних областях. Водночас на дорогах утвориться ожеледиця, що може ускладнити рух транспорту.

Попри зимові опади, по всій Україні очікується потепління. У денні години температура коливатиметься від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла. Синоптики зазначають, що тепліше повітря надходитиме разом із західними та північно-західними повітряними потоками.

У Києві 26 грудня прогнозують сніг, сильний північно-західний вітер і можливі хуртовини. Температура повітря в столиці протягом дня підвищиться до близько 0 градусів.

Синоптики закликають водіїв та пішоходів бути обережними через складні погодні умови та нагадують про зимову слизькість на автошляхах.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у грудні в Україні очікується аномально тепла погода, а на значний сніговий покрив варто розраховувати лише у третій декаді місяця. Цього року синоптичні умови в Атлантико-Європейському секторі створюють сценарій тепла майже для всієї Європи, зокрема і для України. Переважатиме перенесення повітряних мас із заходу — зональний тип атмосферної циркуляції. Це відбуватиметься завдяки активності атлантичних циклонів у північно-західній Європі та підвищеному тиску над Середземним морем і південними країнами континенту. Для України це означає підвищення середньої температури повітря, часті тумани, поривчастий вітер і збільшення кількості похмурих днів. Кількість опадів у Східній Європі прогнозується на 10–30% нижче норми через підвищений атмосферний тиск.