Снег, метели и потепление: какой будет погода в Украине 26 декабря

В Украине в пятницу, 26 декабря, ожидается сложная зимняя погода со снегом, сильным ветром и метелью, однако на фоне осадков температура воздуха повысится. Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

По ее прогнозу, атмосферные фронты принесут снег в большинство регионов страны. Малейшая вероятность осадков сохранится в западных областях. В то же время на дорогах образуется гололед, что может усложнить движение транспорта.

Несмотря на зимние осадки, по всей Украине ожидается потепление. В дневные часы температура будет колебаться от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла. Синоптики отмечают, что более теплый воздух будет поступать вместе с западными и северо-западными воздушными потоками.

В Киеве 26 декабря прогнозируют снег, сильный северо-западный ветер и возможны вьюги. Температура воздуха в столице в течение дня повысится до 0 градусов.

Синоптики призывают водителей и пешеходов осторожничать из-за сложных погодных условий и напоминают о зимней скользкости на автодорогах.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал, что в декабре в Украине ожидается аномально теплая погода , а на значительный снежный покров следует рассчитывать только в третьей декаде месяца. В этом году синоптические условия в Атлантико-Европейском секторе создают сценарий тепла почти для всей Европы, в том числе и для Украины. Преобладает перенос воздушных масс с запада — зональный тип атмосферной циркуляции. Это происходит благодаря активности атлантических циклонов в северо-западной Европе и повышенному давлению над Средиземным морем и южными странами континента. Для Украины это означает повышение средней температуры воздуха, частые туманы, порывистый ветер и увеличение количества пасмурных дней. Количество осадков в Восточной Европе прогнозируется на 10–30% ниже нормы из-за повышенного атмосферного давления.