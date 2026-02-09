Сильні сонячні бурі 9–10 лютого: чого чекати, як впливають на здоров’я й техніку – поради експертів

У дні з підвищеною геомагнітною активністю – коли Сонце надсилає потоки заряджених частинок до Землі – наше щоденне життя може змінитися неочікуваними способами. За прогнозом Національного управління океанічних та атмосферних досліджень (NOAA), 9–10 лютого магнітне поле планети коливатиметься від відносно спокійного до активного рівня через вплив потоків сонячного вітру, пов’язаних із корональними дірками CH1343 та CH1344. Така активність ще не досягає піку магнітної бурі, але вже може створювати ефекти, які важливо знати кожному.

Геомагнітна активність і метеозалежність: як пережити дні сонячних бур

Геомагнітні бурі виникають тоді, коли заряджені частинки сонячного вітру взаємодіють із магнітосферою Землі, викликаючи коливання магнітного поля. Навіть порівняно слабкі коливання можуть впливати на техніку та самопочуття людей. Серед технічних наслідків – перешкоди у роботі GPS‑навігації, радіозв’язку та супутникових систем, а в окремих випадках навіть локальні збої в електромережах.

Епідеміологічні дослідження виявили, що під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі групи людей можуть відчувати зміни в самопочутті. Головний біль, втома, дратівливість, порушення сну – це поширені симптоми, про які повідомляють метеозалежні люди під час таких днів. Особливо це помітно у літніх осіб і тих, хто має хронічні серцево‑судинні захворювання або метеочутливість.

Деякі дослідження навіть показують, що підвищена геомагнітна активність може бути асоційована із зростанням ризику серцевих нападів та інсультів серед певних категорій людей. Вчені вказують, що це може бути пов’язано з реакціями нервової системи на зміни магнітного поля, хоча прямі механізми впливу ще не до кінця вивчені.

Що стосується тварин, особливо домашніх улюбленців, вони теж можуть реагувати на геомагнітну активність підвищеною тривожністю, змінами в поведінці чи зниженням апетиту. Ці реакції не є загальними для всіх тварин, але багато власників помічають зміни у стані своїх тварин у “буремні” дні. Експерти радять уважно стежити за поведінкою тварин і забезпечити їм спокійне, комфортне середовище в ці періоди.

Практичні поради на 9–10 лютого:

Для людей:

• Стежити за своїми біоритмами: достатній сон і регулярний питний режим можуть пом’якшити негативні відчуття.

• Людям із серцево‑судинними проблемами чи гіпертонією – бути особливо уважними до стану здоров’я.

• Зменшити стрес: уникати надмірної фізичної активності і тривалого перебування у стресових ситуаціях.

Для техніки та зв’язку:

• Підтримувати резервні копії важливих даних і обережно ставитися до техніки, особливо у критичних системах.

• Якщо можливо, відключити непотрібну електроніку під час піку активності.

Для тварин:

• Створити тиху зону вдома без зайвого шуму.

• Забезпечити достатню кількість води і комфорту.

Фахівці радять слідкувати за оновленнями прогнозів у реальному часі через сервіси космічної погоди, наприклад NOAA Space Weather Prediction Center, оскільки параметри активності можуть змінюватися впродовж декількох днів.

Незважаючи на широку увагу до сонячних бур, для абсолютної більшості людей вони не становлять прямої загрози життю чи серйозної шкоди здоров’ю, але для метеозалежних осіб та людей із серцевими хворобами такі періоди можуть бути складнішими, ніж зазвичай.

