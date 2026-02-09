Сильные солнечные бури 9–10 февраля: чего ждать, как влияют на здоровье и технику – советы экспертов

В дни с повышенной геомагнитной активностью – когда Солнце посылает потоки заряженных частиц к Земле – наша повседневная жизнь может смениться неожиданными способами. По прогнозу Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) , 9–10 февраля магнитное поле планеты будет колебаться от относительно спокойного до активного уровня из-за влияния потоков солнечного ветра, связанных с корональными дырками CH1343 и CH1344 . Такая активность еще не достигает пика магнитной бури, но может создавать эффекты, которые важно знать каждому.

Геомагнитная активность и метеозависимость: как пережить дни солнечных бурь

Геомагнитные бури появляются тогда, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитосферой Земли, вызывая колебания магнитного поля. Даже сравнительно слабые колебания могут влиять на технику и самочувствие людей . Среди технических последствий – помехи в работе GPS-навигации, радиосвязи и спутниковых систем , а в некоторых случаях даже локальные сбои в электросетях .

Эпидемиологические исследования выявили, что в периоды повышенной геомагнитной активности некоторые группы людей могут испытывать изменения в самочувствии. Головная боль, усталость, раздражительность, нарушение сна – это распространенные симптомы, о которых сообщают метеозависимые люди во время таких дней. Особенно это заметно у пожилых и имеющих хронические сердечно-сосудистые заболевания или метеочувствительность .

Некоторые исследования показывают, что повышенная геомагнитная активность может быть ассоциирована с ростом риска сердечных приступов и инсультов среди определенных категорий людей. Ученые указывают, что это может быть связано с реакциями нервной системы на изменения магнитного поля, хотя прямые механизмы воздействия еще не до конца изучены .

Что касается животных, особенно домашних питомцев , они тоже могут реагировать на геомагнитную активность повышенной тревожностью, изменениями в поведении или снижением аппетита. Эти реакции не являются общими для всех животных, но многие владельцы замечают изменения в состоянии своих животных в "бурые" дни. Эксперты советуют внимательно следить за поведением животных и обеспечить им спокойную, комфортную среду в эти периоды.

Практические советы на 9–10 февраля:

Для людей:

• Следить за своими биоритмами: достаточный сон и регулярный питьевой режим могут смягчить негативные ощущения.

• Людям с сердечно-сосудистыми проблемами или гипертонией – быть особенно внимательными к состоянию здоровья.

• Уменьшить стресс: избегать чрезмерной физической активности и длительного пребывания в стрессовых ситуациях.

Для техники и связи:

• Поддерживать резервные копии важных данных и осторожно относиться к технике, особенно в критических системах.

• Если возможно, отключите ненужную электронику во время пика активности.

Для животных:

• Создать тихую зону дома без лишнего шума.

• Обеспечить достаточное количество воды и комфорта.

Специалисты советуют следить за обновлениями прогнозов в реальном времени через сервисы космической погоды, например NOAA Space Weather Prediction Center , поскольку параметры активности могут изменяться в течение нескольких дней.

Несмотря на широкое внимание к солнечным бурям, для абсолютного большинства людей они не представляют прямой угрозы жизни или серьезного вреда здоровью , но для метеозависимых лиц и людей с сердечными болезнями такие периоды могут быть сложнее обычного.

