Тепер Путіну і це не допоможе: українців потішили довгоочікуваними змінами

Люті морози, які останніми днями панували в Україні, нарешті починають відступати. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко, зазначивши, що найближча ніч може стати останньою в періоді сильних холодів.

Фото: з відкритих джерел

"Схоже, що найближча ніч завершить нарешті епоху лютої холоднечі", — підкреслила вона, додаючи трохи оптимізму для українців.

За її прогнозом, у ніч на 10 лютого температура повітря опуститься до -12…-20 градусів, а на півночі країни місцями й до -22 градусів. Вдень у більшості областей стовпчики термометрів піднімуться до -4…-11 градусів, на півдні та в західних регіонах очікується -2…-4 градуси, а на Закарпатті температура може піднятися навіть до +2 градусів.

Вітер прогнозується переважно південний та помірний, проте на заході України можливі сильні пориви, що додасть відчуття прохолоди. Опадів завтра не очікується через панування антициклону, лише у Закарпатті ймовірний невеликий мокрий сніг.

Синоптикиня також розповіла про погоду у Києві, зазначивши, що столиця теж виходить із періоду сильних морозів. Найближчої ночі температура ще може знизитися до -20 градусів, а вдень очікується суха та сонячна погода з приблизно -10 градусами. Вітер посилиться у другій половині дня і буде південного напрямку.

За даними Укргідрометцентру, з 9 по 11 лютого в Києві прогнозується похолодання та зростання атмосферного тиску. Опадів майже не буде, лише 11 лютого вдень місцями можливий невеликий сніг. На Київщині у нічні години 9 та 10 лютого очікуються морози -15°…-20°, місцями до -23°…-24°, а вдень температура коливатиметься між -6° та -13°. На 11 лютого синоптики прогнозують поступове послаблення морозів.

