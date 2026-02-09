Теперь Путину и это не поможет: украинцев порадовали долгожданными переменами

Сильные морозы, которые в последние дни царили в Украине, наконец начинают отступать. Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко, отметив, что ближайшая ночь может стать последней в периоде сильных холодов.

Фото: из открытых источников

"Похоже, что ближайшая ночь завершит наконец-то эпоху лютой стужи", — подчеркнула она, добавляя немного оптимизма для украинцев.

По ее прогнозу, в ночь на 10 февраля температура воздуха опустится до -12...-20 градусов, а на севере страны местами и до -22 градусов. Днем в большинстве областей столбики термометров поднимутся до -4...-11 градусов, на юге и в западных регионах ожидается -2...-4 градуса, а в Закарпатье температура может подняться даже до 2 градусов.

Ветер прогнозируется преимущественно южный и умеренный, однако на западе Украины возможны сильные порывы, что придаст ощущение прохлады. Осадков завтра не ожидается из-за господства антициклона, только в Закарпатье возможен небольшой мокрый снег.

Синоптикиня также рассказала о погоде в Киеве, отметив, что столица тоже выходит из периода сильных морозов. В ближайшую ночь температура еще может снизиться до -20 градусов, а днем ожидается сухая и солнечная погода с примерно -10 градусами. Ветер усилится во второй половине дня и будет южным направлением.

По данным Укргидрометцентра, с 9 по 11 февраля в Киеве прогнозируется похолодание и рост атмосферного давления. Осадков почти не будет, лишь 11 февраля днем местами возможен небольшой снег. На Киевщине в ночные часы 9 и 10 февраля ожидаются морозы -15-20°, местами до -23-24°, а днем температура будет колебаться между -6° и -13°. На 11 февраля синоптики прогнозируют постепенное ослабление морозов.

Как уже писали "Комментарии", в Украину пришло кратковременное потепление, которое продлится несколько дней, после чего температура снова снизится. Об этом сообщила известная синоптика Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив детали погодной ситуации на ближайшие дни.