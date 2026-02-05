На українців чекає нове страшне випробування морозами: озвучено невтішний прогноз

В Україну прийшло короткочасне потепління, яке триватиме кілька днів, після чого температура знову знизиться. Про це повідомила відома синоптикиня Наталка Діденко на своїй сторінці у Facebook, уточнивши деталі погодної ситуації на найближчі дні.

Фото: з відкритих джерел

За її прогнозом, 5 лютого температура в більшості областей коливатиметься від -3 до -8 градусів, на північному сході повітря охолодиться до -8…-12 градусів, тоді як на заході та півночі країни повітря прогріється до 0…+5 градусів. Синоптикиня зазначила, що найближчими днями повітря стане ще трохи теплішим, але з 9 по 11 лютого очікується нове похолодання.

Наталка Діденко також зазначила, що холоди триватимуть недовго, і вже з 12 лютого температура знову підвищиться, що означає кінець сильних морозів. Така зміна погоди дозволить українцям трохи полегшити вплив зимових холодів.

Що стосується 5 лютого, у більшості областей країни прогнозується хмарна погода. На півночі, у центральних регіонах та Миколаївській області очікується сніг. У західних областях, а також у Вінницькій та Одеській областях можливий невеликий мокрий сніг із дощем та ожеледдю. На решті території опадів не передбачається, проте на дорогах місцями утримається ожеледиця.

Вітер прогнозується швидкістю 7-12 м/с, а у західних, південних, Житомирській та Вінницькій областях пориви можуть сягати 15-20 м/с. Температура вдень у більшості регіонів -3…-8°, на північному сході та сході країни найхолодніше – -8…-13°. У західних та південних областях очікується -3°…+2°, тоді як на Закарпатті та в Криму стовпчик термометра підніметься до +4…+9°.

Як вже писали "Коментарі", в Україні вже незабаром українці відчують поступове послаблення морозів. Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для Погода УНІАН. За його словами, найближчими днями очікується підвищення температури, хоча це не означає остаточний кінець холодної зими.