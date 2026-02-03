Українців не на жарт шокували заявою про очікуване потепління: що відомо

В Україні вже незабаром українці відчують поступове послаблення морозів. Про це повідомив синоптик Українського гідрометеорологічного центру Іван Семиліт у коментарі для Погода УНІАН. За його словами, найближчими днями очікується підвищення температури, хоча це не означає остаточний кінець холодної зими.

Фото: з відкритих джерел

Семиліт уточнив, що з 4 лютого по всій країні поступово потеплішає, особливо на заході та південному заході України. На сході та північному сході ще триматимуться значні морози як вдень, так і вночі. Він додав, що 5 лютого у денні години температура повітря на правобережжі буде близько нуля градусів, тоді як на лівобережжі ще збережуться мінусові показники.

Щодо того, чи пройшов уже пік морозів, синоптик зауважив, що наразі так, проте прогноз на наступний тиждень поки що передбачає можливість нового вторгнення холодного повітря з півночі. Тобто, цього тижня справді очікується потепління, проте подальша погода залежатиме від руху повітряних мас.

Окрім синоптичних прогнозів, в Україні 2 лютого відзначають традиційне свято – День бабака. Вже понад два десятиліття харківські бабаки слугують своєрідними "прогнозистами" приходу весни. Цього року новим віщуном став Тимко IV, який змінив попереднього синоптика Тимка III. За його прогнозом, весна настане приблизно через шість тижнів після Дня бабака.

Портал "Коментарі" раніше писав, що висока представниця Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та безпеки Кая Каллас попередила про різке погіршення гуманітарної ситуації в Україні, спричинене постійними ракетними та дроновими ударами з боку Росії. Про це вона заявила у Брюсселі перед початком засідання міністрів закордонних справ країн ЄС, повідомляє DW.