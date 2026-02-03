Украинцев не на шутку шокировали заявлением об ожидаемом потеплении: что известно

В Украине уже в скором времени украинцы ощутят постепенное ослабление морозов. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для Погода УНІАН. По его словам, в ближайшие дни ожидается повышение температуры, хотя это не означает окончательный конец холодной зимы.

Фото: из открытых источников

Семилит уточнил, что с 4 февраля по всей стране постепенно потеплеет, особенно на западе и юго-западе Украины. На востоке и северо-востоке еще будут держаться сильные морозы как днем, так и ночью. Он добавил, что 5 февраля в дневные часы температура воздуха на правобережье будет около нуля градусов, в то время как на левобережье еще сохранятся минусовые показатели.

Относительно того, прошел ли уже пик морозов, синоптик заметил, что сейчас да, однако прогноз на следующую неделю пока предусматривает возможность нового вторжения холодного воздуха с севера. То есть на этой неделе действительно ожидается потепление, однако дальнейшая погода будет зависеть от движения воздушных масс.

Кроме синоптических прогнозов, в Украине 2 февраля отмечают традиционный праздник – День сурка. Уже более двух десятилетий харьковские сурки служат своеобразными "прогнозистами" прихода весны. В этом году новым прорицателем стал Тимко IV, сменивший предыдущего синоптика Тимка III. По его прогнозу, весна наступит примерно через шесть недель после Дня сурка.

