Украинцев ждет новое страшное испытание морозами: озвучен неутешительный прогноз

В Украину пришло кратковременное потепление, которое продлится несколько дней, после чего температура снова снизится. Об этом сообщила известый синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив детали погодной ситуации на ближайшие дни.

Фото: из открытых источников

По ее прогнозу, 5 февраля температура в большинстве областей будет колебаться от -3 до -8 градусов, на северо-востоке воздух охладится до -8…-12 градусов, в то время как на западе и севере страны воздух прогреется до 0…5 градусов. Синоптик отметила, что в ближайшие дни воздух станет еще немного теплее, но с 9 по 11 февраля ожидается новое похолодание.

Наталья Диденко также отметила, что холода продлятся недолго, и уже с 12 февраля температура снова повысится, что означает конец сильных морозов. Такое изменение погоды позволит украинцам немного облегчить влияние зимних холодов.

Что касается 5 февраля, в большинстве областей страны прогнозируется облачная погода. На севере, в центральных регионах и в Николаевской области ожидается снег. В западных областях, а также в Винницкой и Одесской областях возможен небольшой мокрый снег с дождем и гололедицей. На остальной территории осадков не предполагается, однако на дорогах местами удержится гололедица.

Ветер прогнозируется скоростью 7-12 м/с, а в западных, южных, Житомирской и Винницкой областях порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура днем в большинстве регионов -3...-8°, на северо-востоке и востоке страны холоднее всего -8...-13°. В западных и южных областях ожидается -3 ° ... 2 °, тогда как в Закарпатье и в Крыму столбик термометра поднимется до 4 ... 9 °.

Как уже писали "Комментарии", в Украине уже в скором времени украинцы ощутят постепенное ослабление морозов. Об этом сообщил синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит в комментарии для Погода УНІАН. По его словам, в ближайшие дни ожидается повышение температуры, хотя это не означает окончательный конец холодной зимы.