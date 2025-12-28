Шокуючий прогноз від синоптика: завтра в Україні ще тепло, але вже готуйтеся до морозного апокаліпсису з 31 грудня

Завершальний понеділок старого року, 29 грудня, ще порадує українців порівняно теплою погодою. Температура повітря протягом дня очікується на рівні -1+2 градусів, повідомляє синоптик Наталка Діденко.

Погода на 29 грудня: останній понеділок року буде м’яким, але на порозі – лютий мороз

Періодично на території країни йтиме сніг та мокрий сніг, можливі прояснення. Тротуари слизькі, дороги мокрі, тож будьте обережні. Вітер рвучкий і сильний, північно-західного напрямку, додасть відчуття холоду.

У Києві 29 грудня також хмарно та вологo, з невеликим снігом і температурою близько нуля.

Але радість тепла буде недовго! Похолодання розпочнеться вже 30 грудня, а 31 грудня та 1 січня стануть справжніми морозними днями. Поєднання морозу та вітру значно знизить температуру комфорту, тому одягайтеся тепліше, але зручно — кілька шарів завжди кращі для зимового захисту.

Головне — зберігати гарний настрій і не дозволяти зимі підморозити крила вашої надії, пише Наталка Діденко в своєму Facebook.

Нагадаємо, портал "Коментарі" повідомляв, чи працюватимуть на Новий рік пошта та банки. Попри новорічні свята, офіційних додаткових вихідних в Україні немає — під час воєнного стану більшість установ продовжують роботу у штатному режимі. Водночас поштові оператори традиційно коригують графік.

