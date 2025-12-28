Шокирующий прогноз от синоптика: завтра в Украине еще тепло, но уже готовьтесь к морозному апокалипсису с 31 декабря

Заключительный понедельник старого года, 29 декабря, порадует украинцев сравнительно теплой погодой. Температура воздуха в течение дня ожидается на уровне -1-2 градусов , сообщает синоптик Наталья Диденко .

Погода на 29 декабря: последний понедельник года будет мягким, но на пороге - сильный мороз

Периодически на территории страны будет идти снег и мокрый снег , возможны прояснения. Тротуары скользкие, дороги мокрые , и будьте осторожны. Ветер порывистый и сильный, северо-западного направления , придаст ощущение холода.

В Киеве 29 декабря также облачно и влажно, с небольшим снегом и температурой около нуля.

Но радость тепла будет недолго! Похолодание начнется уже 30 декабря, а 31 декабря и 1 января станут настоящими морозными днями . Сочетание мороза и ветра значительно снизит температуру комфорта, поэтому одевайтесь потеплее, но удобно – несколько слоев всегда лучше для зимней защиты .

Главное – сохранять хорошее настроение и не позволять зиме подморозить крылья вашей надежды, пишет Наталья Диденко в своем Facebook.

