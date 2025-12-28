logo_ukra

Головна Новини Суспільство права людини Новий рік без вихідних: як працюватимуть банки та пошта 31 грудня і 1 січня
commentss НОВИНИ Всі новини

Новий рік без вихідних: як працюватимуть банки та пошта 31 грудня і 1 січня

Воєнний стан скасував святкові паузи — розповідаємо, куди можна звернутися 1 січня, а де двері будуть зачинені.

28 грудня 2025, 20:54
Автор:
avatar

Проніна Анна

Попри новорічні свята, офіційних додаткових вихідних в Україні немає — під час воєнного стану більшість установ продовжують роботу у штатному режимі. Водночас поштові оператори традиційно коригують графік. Публікуємо актуальний розклад роботи банків і пошти 31 грудня та 1 січня. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Новий рік без вихідних: як працюватимуть банки та пошта 31 грудня і 1 січня

Банки відкриті, пошта — ні: повний графік роботи відділень на Новий рік в Україні

Банки: працюють навіть 1 січня

Фінансові установи не йдуть на новорічні канікули.

  • ПриватБанк
    Банк працюватиме у звичайному режимі як 31 грудня, так і 1 січня. Святкових вихідних не заплановано — така ж практика діяла і торік.

  • Ощадбанк
    Станом на зараз спеціальних розпоряджень щодо скороченого графіка немає. У банку очікують, що 31 грудня і 1 січня відділення працюватимуть штатно, як і минулого року.

Висновок: якщо потрібно здійснити банківські операції у новорічні дні — відкладати візит не доведеться.

Пошта: скорочений день і вихідний

На відміну від банків, поштові оператори все ж зробили паузу.

  • Укрпошта

    • 31 грудня — короткий день, відділення працюють до 16:00

    • 1 січнявихідний

    • 2 січня — робота за звичним графіком

  • Нова пошта

    • 31 грудня — відділення відкриті до 17:00

    • 1 січнявихідний для відділень і кур’єрів

    • Поштомати працюють — посилки можна забрати самостійно

Що варто врахувати

  • 1 січня поштові відправлення у відділеннях не видаватимуться

  • Банківські відділення працюють, але можливе навантаження через святковий період

  • Онлайн-сервіси банків і пошти залишаються доступними цілодобово

Новий рік в Україні — без повної зупинки сервісів, але з нюансами, про які краще знати заздалегідь.

Читайте також у "Коментарях", чи будуть вихідні на Новий рік в Україні. 



