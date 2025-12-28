Новий рік без вихідних: як працюватимуть банки та пошта 31 грудня і 1 січня

Рубрики
Попри новорічні свята, офіційних додаткових вихідних в Україні немає — під час воєнного стану більшість установ продовжують роботу у штатному режимі. Водночас поштові оператори традиційно коригують графік. Публікуємо актуальний розклад роботи банків і пошти 31 грудня та 1 січня. Про це повідомляє видання "На пенсії".
Банки відкриті, пошта — ні: повний графік роботи відділень на Новий рік в Україні
Фінансові установи не йдуть на новорічні канікули.
ПриватБанк
Банк працюватиме у звичайному режимі як 31 грудня, так і 1 січня. Святкових вихідних не заплановано — така ж практика діяла і торік.
Ощадбанк
Станом на зараз спеціальних розпоряджень щодо скороченого графіка немає. У банку очікують, що 31 грудня і 1 січня відділення працюватимуть штатно, як і минулого року.
Висновок: якщо потрібно здійснити банківські операції у новорічні дні — відкладати візит не доведеться.
На відміну від банків, поштові оператори все ж зробили паузу.
Укрпошта
31 грудня — короткий день, відділення працюють до 16:00
1 січня — вихідний
2 січня — робота за звичним графіком
Нова пошта
31 грудня — відділення відкриті до 17:00
1 січня — вихідний для відділень і кур’єрів
Поштомати працюють — посилки можна забрати самостійно
1 січня поштові відправлення у відділеннях не видаватимуться
Банківські відділення працюють, але можливе навантаження через святковий період
Онлайн-сервіси банків і пошти залишаються доступними цілодобово
Новий рік в Україні — без повної зупинки сервісів, але з нюансами, про які краще знати заздалегідь.
