Новий рік без вихідних: як працюватимуть банки та пошта 31 грудня і 1 січня

Попри новорічні свята, офіційних додаткових вихідних в Україні немає — під час воєнного стану більшість установ продовжують роботу у штатному режимі. Водночас поштові оператори традиційно коригують графік. Публікуємо актуальний розклад роботи банків і пошти 31 грудня та 1 січня. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Банки відкриті, пошта — ні: повний графік роботи відділень на Новий рік в Україні

Банки: працюють навіть 1 січня

Фінансові установи не йдуть на новорічні канікули.

ПриватБанк

Банк працюватиме у звичайному режимі як 31 грудня , так і 1 січня . Святкових вихідних не заплановано — така ж практика діяла і торік.

Ощадбанк

Станом на зараз спеціальних розпоряджень щодо скороченого графіка немає. У банку очікують, що 31 грудня і 1 січня відділення працюватимуть штатно, як і минулого року.

Висновок: якщо потрібно здійснити банківські операції у новорічні дні — відкладати візит не доведеться.

Пошта: скорочений день і вихідний

На відміну від банків, поштові оператори все ж зробили паузу.

Укрпошта 31 грудня — короткий день, відділення працюють до 16:00 1 січня — вихідний 2 січня — робота за звичним графіком

Нова пошта 31 грудня — відділення відкриті до 17:00 1 січня — вихідний для відділень і кур’єрів Поштомати працюють — посилки можна забрати самостійно



Що варто врахувати

1 січня поштові відправлення у відділеннях не видаватимуться

Банківські відділення працюють , але можливе навантаження через святковий період

Онлайн-сервіси банків і пошти залишаються доступними цілодобово

Новий рік в Україні — без повної зупинки сервісів, але з нюансами, про які краще знати заздалегідь.

