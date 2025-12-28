logo

Новый год без выходных: как будут работать банки и почта 31 декабря и 1 января
commentss НОВОСТИ Все новости

Новый год без выходных: как будут работать банки и почта 31 декабря и 1 января

Военное положение отменило праздничные паузы — рассказываем, куда можно обратиться 1 января, а где дверь будет закрыта.

28 декабря 2025, 20:54
Автор:
avatar

Проніна Анна

Несмотря на новогодние праздники, дополнительных официальных выходных в Украине нет — во время военного положения большинство учреждений продолжают работу в штатном режиме. В то же время, почтовые операторы традиционно корректируют график. Публикуем актуальное расписание работы банков и почты 31 декабря и 1 января . Об этом сообщает издание "На пенсии".

Новый год без выходных: как будут работать банки и почта 31 декабря и 1 января

Банки открыты, почта нет: полный график работы отделений на Новый год в Украине.

Банки: работают даже 1 января

Финансовые учреждения не уходят на новогодние каникулы.

  • ПриватБанк
    Банк будет работать в обычном режиме как 31 декабря , так и 1 января . Праздничные выходные не запланированы — такая же практика действовала и в прошлом году.

  • Сбербанк
    По состоянию на данный момент специальных распоряжений по сокращенному графику нет. В банке ожидают, что 31 декабря и 1 января отделения будут работать штатно , как и в прошлом году.

Вывод: если нужно совершить банковские операции в новогодние дни, откладывать визит не придется .

Почта: сокращенный день и выходной

В отличие от банков почтовые операторы все же сделали паузу.

  • Укрпочта

    • 31 декабря — короткий день, отделения работают до 16:00

    • 1 январявыходной

    • 2 января — работа по привычному графику

  • Новая почта

    • 31 декабря — отделения открыты до 17:00

    • 1 январявыходной для отделений и курьеров

    • Почтоматы работают — посылки можно забрать самостоятельно

Что следует учесть

  • 1 января почтовые отправления в отделениях не будут выдаваться

  • Банковские отделения работают , но возможна нагрузка через праздничный период

  • Онлайн-сервисы банков и почты остаются доступными круглосуточно.

Новый год в Украине без полной остановки сервисов, но с нюансами, о которых лучше знать заранее.

Читайте также в "Комментариях", будут ли выходные на Новый год в Украине.



