Новый год без выходных: как будут работать банки и почта 31 декабря и 1 января

Проніна Анна
Несмотря на новогодние праздники, дополнительных официальных выходных в Украине нет — во время военного положения большинство учреждений продолжают работу в штатном режиме. В то же время, почтовые операторы традиционно корректируют график. Публикуем актуальное расписание работы банков и почты 31 декабря и 1 января . Об этом сообщает издание "На пенсии".
Банки открыты, почта нет: полный график работы отделений на Новый год в Украине.
Финансовые учреждения не уходят на новогодние каникулы.
ПриватБанк
Банк будет работать в обычном режиме как 31 декабря , так и 1 января . Праздничные выходные не запланированы — такая же практика действовала и в прошлом году.
Сбербанк
По состоянию на данный момент специальных распоряжений по сокращенному графику нет. В банке ожидают, что 31 декабря и 1 января отделения будут работать штатно , как и в прошлом году.
Вывод: если нужно совершить банковские операции в новогодние дни, откладывать визит не придется .
В отличие от банков почтовые операторы все же сделали паузу.
Укрпочта
31 декабря — короткий день, отделения работают до 16:00
1 января — выходной
2 января — работа по привычному графику
Новая почта
31 декабря — отделения открыты до 17:00
1 января — выходной для отделений и курьеров
Почтоматы работают — посылки можно забрать самостоятельно
1 января почтовые отправления в отделениях не будут выдаваться
Банковские отделения работают , но возможна нагрузка через праздничный период
Онлайн-сервисы банков и почты остаются доступными круглосуточно.
Новый год в Украине без полной остановки сервисов, но с нюансами, о которых лучше знать заранее.
