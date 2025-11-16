Шалена екокатастрофа: війна вбиває дельфінів у Чорному морі

Повномасштабна агресія Росії проти України обернулася не лише людськими втратами, а й масштабним ударом по морській екосистемі. Біологи заявляють, що Чорне море переживає найбільшу за десятиліття катастрофу — від початку вторгнення загинули десятки тисяч дельфінів.

Масова загибель дельфінів в Чорному морі через війну

За даними досліджень, оприлюднених біологом Іваном Русєвим у матеріалі для ZN.UA, за перші шість місяців війни кількість загиблих морських ссавців сягнула приблизно 50 тисяч. Це — безпрецедентний удар по популяції, яка й до війни перебувала під загрозою.

Чому дельфіни масово гинуть

Фахівці пов’язують загибель тварин із трьома основними факторами:

роботою військових сонарів, які впливають на систему навігації дельфінів та призводять до її збою;

підводними вибухами, зокрема мін і боєприпасів;

забрудненням моря, що посилило токсичний вплив на організми морських ссавців.

Ці фактори не лише стали причиною прямих травм, а й спричинили серйозний стрес, через що дельфіни втрачали здатність орієнтуватися, полювати та врешті гинули від виснаження.

Моніторинг у національному парку "Тузлівські лимани" продемонстрував: кількість мертвих дельфінів на узбережжі зросла у 120 разів порівняно з довоєнними роками. На кілометр берегової лінії фіксують до 8,5 туш, тоді як раніше цей показник становив лише 0,07.

"Берег бачить тільки малу частину трагедії"

За даними науковців, приблизно 95% загиблих дельфінів ніколи не викидає на берег — вони тонуть у морі. Тож реальна кількість жертв значно більша, ніж фіксують офіційні звіти.

Окрім безпосередніх впливів війни, тварини стикаються з низкою вторинних патологій, включно з вірусними інфекціями, які поширюються в ослаблених популяціях.

Що потрібно робити

Науковці пропонують створити великий морський резерват площею щонайменше 3000 кв. км, який дозволить тимчасово ізолювати дельфінів від небезпечних зон. Також пропонується організувати спеціалізований реабілітаційний центр на базі "Тузлівських лиманів".

Україна має всі необхідні юридичні підстави для таких кроків — відповідні зобов’язання закріплено в міжнародних угодах та офіційних документах Міндовкілля.

Фахівці підкреслюють: відновлення популяції дельфінів може тривати роками, однак уповільнити їх зникнення можливо лише за умови негайних та системних дій.

