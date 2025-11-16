Безумная экокатастрофа: война убивает дельфинов в Черном море

Полномасштабная агрессия России против Украины обернулась не только человеческими потерями, но и масштабным ударом по морской экосистеме. Биологи заявляют, что Черное море переживает самую великую за десятилетие катастрофу — с начала вторжения погибли десятки тысяч дельфинов.

Массированная гибель дельфинов в Черном море из-за войны

По данным исследований, обнародованных биологом Иваном Русевым в материале для ZN.UA, за первые шесть месяцев войны количество погибших морских млекопитающих достигло примерно 50 тысяч. Это беспрецедентный удар по популяции, которая и до войны находилась под угрозой.

Почему дельфины массово погибают

Специалисты связывают гибель животных с тремя основными факторами:

работой военных сонаров, влияющих на систему навигации дельфинов и приводящих к ее сбою;

подводными взрывами, в том числе мин и боеприпасов;

загрязнением моря, что усилило токсическое влияние на организмы морских млекопитающих.

Эти факторы не только стали причиной прямых травм, но и повлекли за собой серьезный стресс, из-за чего дельфины теряли способность ориентироваться, охотиться и в конце концов погибали от истощения.

Мониторинг в национальном парке "Тузловские лиманы" продемонстрировал: количество мертвых дельфинов на побережье выросло в 120 раз по сравнению с довоенными годами. На километр береговой линии фиксируют до 8,5 туш, тогда как раньше этот показатель составлял всего 0,07.

"Берег видит только малую часть трагедии"

По данным ученых, примерно 95% погибших дельфинов никогда не выбрасывают на берег — они утопают в море. Так что реальное количество жертв значительно больше, чем фиксируют официальные отчеты.

Помимо непосредственных влияний войны, животные сталкиваются с рядом вторичных патологий, включая вирусные инфекции, которые распространяются в ослабленных популяциях.

Что нужно делать

Ученые предлагают создать большой морской резерват площадью не менее 3000 кв. км, который позволит временно изолировать дельфины от опасных зон. Также предлагается организовать специализированный реабилитационный центр на базе "Тузловских лиманов".

У Украины есть все необходимые юридические основания для таких шагов — соответствующие обязательства закреплены в международных соглашениях и официальных документах Минсреды.

Специалисты подчеркивают: возобновление популяции дельфинов может длиться годами, однако замедлить их исчезновение можно только при немедленных и системных действиях.

