Самопочуття стане проблемою: озвучено тривожну заяву про незвичний мегашторм

Магнітні бурі можуть позначатися не лише на роботі техніки, а й на самопочутті людей. Під час періодів підвищеної геомагнітної активності деякі люди скаржаться на головний біль, втому, сонливість, перепади настрою, дратівливість і погіршення концентрації. Однією з причин таких симптомів може бути зміна атмосферного тиску, що супроводжує геомагнітні збурення.

Фото: з відкритих джерел

За інформацією Центру прогнозування космічної погоди (SWPC) NOAA, у четвер, 16 липня, значної сонячної активності не очікується. Прогнозований К-індекс становитиме 2,3, що відповідає "зеленому" рівню та свідчить про спокійну геомагнітну обстановку. Такий показник не вважається небезпечним і зазвичай не створює серйозного впливу на здоров'я більшості людей.

Рівень геомагнітної активності визначають за допомогою планетарного К-індексу, який вимірюється за шкалою від 0 до 9. Якщо значення не перевищує 4, суттєвих магнітних бур не прогнозують. Показник 5 і вище вже свідчить про сильні геомагнітні збурення, які можуть впливати як на людей, так і на роботу технічних систем.

Фахівці наголошують, що прогнози сонячної активності не є остаточними. Дані постійно уточнюються, а інформація про стан Сонця оновлюється кожні три години. Тому геомагнітна ситуація може змінюватися протягом доби.

Магнітні бурі виникають після потужних сонячних спалахів і викидів плазми. Потоки заряджених частинок, досягнувши магнітного поля Землі, викликають геомагнітні коливання різної інтенсивності. Під час сильних бур можливі перебої у роботі супутникового зв'язку, GPS-навігації, радіозв'язку та інших комунікаційних систем. Якщо К-індекс сягає 7–8 балів, у високих широтах можуть спостерігатися полярні сяйва.

Портал "Коментарі" вже писав, що новий робочий тиждень розпочнеться без потужних магнітних бур, однак геомагнітна обстановка залишатиметься підвищеною. Про це свідчать актуальні дані сервісу Meteoagent, який відстежує сонячну активність та її вплив на магнітне поле Землі.