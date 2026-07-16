Самочувствие станет проблемой: озвучено тревожное заявление о необычном мегашторме

Магнитные бури могут сказываться не только на работе техники, но и самочувствии людей. Во время периодов повышенной геомагнитной активности некоторые люди жалуются на головные боли, усталость, сонливость, перепады настроения, раздражительность и ухудшение концентрации. Одной из причин таких симптомов может являться изменение атмосферного давления, сопровождающее геомагнитные возмущения.

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По информации Центра прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA, в четверг, 16 июля, солидной активности не ожидается. Прогнозируемый К-индекс будет составлять 2,3, что соответствует "зеленому" уровню и свидетельствует о спокойной геомагнитной обстановке. Такой показатель не считается опасным и обычно не оказывает серьезного влияния на здоровье большинства людей.

Уровень геомагнитной активности определяют с помощью планетарного К-индекса, измеряемого по шкале от 0 до 9. Если значение не превышает 4, существенных магнитных бурь не прогнозируют. Показатель 5 и выше уже свидетельствует о сильных геомагнитных возмущениях, которые могут влиять как на людей, так и на работу технических систем.

Специалисты отмечают, что прогнозы солнечной активности не окончательны. Данные постоянно уточняются, а информация о состоянии Солнца обновляется каждые три часа. Поэтому геомагнитная ситуация может изменяться в течение суток.

Магнитные бури появляются после массивных солнечных вспышек и выбросов плазмы. Потоки заряженных частиц, достигнув магнитного поля Земли, вызывают геомагнитные колебания разной интенсивности. Во время сильных бурь возможны перебои в работе спутниковой связи, GPS-навигации, радиосвязи и других коммуникационных систем. Если К индекс достигает 7–8 баллов, в высоких широтах могут наблюдаться полярные сияния.

Портал "Комментарии" уже писал, что новая рабочая неделя начнется без мощных магнитных бурь, однако геомагнитная обстановка будет оставаться повышенной. Об этом свидетельствуют актуальные данные сервиса Meteoagent, отслеживающего солнечную активность и ее влияние на магнитное поле Земли.