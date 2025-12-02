Ракова “облава” стартувала: за вилов одного рака — 3 332 грн, а за порушення можуть і кримінально притягнути

В Україні з 1 грудня офіційно набрала чинності повна заборона на вилов раків. Обмеження запроваджене для збереження їхньої популяції у найвразливіший період — спарювання, виношування ікри та першої линьки. Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.

Заборонений вилов раків в Україні: з 1 грудня штрафи та компенсації сягають тисяч гривень

Згідно з правилами, терміни заборони різняться залежно від водойм. На Київському, Канівському, Кременчуцькому, Камʼянському та Дніпровському водосховищах ловити раків заборонено з 15 грудня 2025-го по 30 червня 2026 року. На всіх інших рибогосподарських водоймах країни обмеження діє вже зараз — з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року.

Окрема ситуація — на Закарпатті: місцеві угруповання раків формуються переважно широкопалим раком, занесеним до Червоної книги України. Його вилов заборонений абсолютно цілий рік, без винятків.

Суворі штрафи та кримінальна відповідальність

За незаконний вилов раків передбачено широкий спектр покарань: від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, браконьєрам доведеться компенсувати збитки — 3 332 грн за кожного впійманого рака.

Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголошує: річкові раки мають критичне значення для екосистеми — вони очищують водойми, поїдаючи залишки органіки. Зменшення їхньої кількості через браконьєрство та забруднення завдає прямої шкоди біорізноманіттю.

"Річкові раки — це санітари водойм. Їхнє зникнення порушує природний баланс. Закликаю рибалок ставитися до цього відповідально і дотримуватися заборони", — зазначив Клименок.

В українських водоймах зустрічаються три види раків — довгопалий, широкопалий і товстопалий. Два останні є червонокнижними, а отже — вилов їх у будь-який час року вважається правопорушенням.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що у Міжнародному союзі охорони природи (МСОП) опублікували Червоний список видів, що перебувають під загрозою зникнення.