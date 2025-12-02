Ракова “облава” стартувала: за вилов одного рака — 3 332 грн, а за порушення можуть і кримінально притягнути

Рубрики
Проніна Анна
В Україні з 1 грудня офіційно набрала чинності повна заборона на вилов раків. Обмеження запроваджене для збереження їхньої популяції у найвразливіший період — спарювання, виношування ікри та першої линьки. Про це повідомляє Державне агентство України з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм.
Заборонений вилов раків в Україні: з 1 грудня штрафи та компенсації сягають тисяч гривень
Згідно з правилами, терміни заборони різняться залежно від водойм. На Київському, Канівському, Кременчуцькому, Камʼянському та Дніпровському водосховищах ловити раків заборонено з 15 грудня 2025-го по 30 червня 2026 року. На всіх інших рибогосподарських водоймах країни обмеження діє вже зараз — з 1 грудня 2025 року до 30 червня 2026 року.
Окрема ситуація — на Закарпатті: місцеві угруповання раків формуються переважно широкопалим раком, занесеним до Червоної книги України. Його вилов заборонений абсолютно цілий рік, без винятків.
За незаконний вилов раків передбачено широкий спектр покарань: від адміністративного штрафу до кримінальної відповідальності. Крім того, браконьєрам доведеться компенсувати збитки — 3 332 грн за кожного впійманого рака.
Голова Держрибагентства Ігор Клименок наголошує: річкові раки мають критичне значення для екосистеми — вони очищують водойми, поїдаючи залишки органіки. Зменшення їхньої кількості через браконьєрство та забруднення завдає прямої шкоди біорізноманіттю.
"Річкові раки — це санітари водойм. Їхнє зникнення порушує природний баланс. Закликаю рибалок ставитися до цього відповідально і дотримуватися заборони", — зазначив Клименок.
В українських водоймах зустрічаються три види раків — довгопалий, широкопалий і товстопалий. Два останні є червонокнижними, а отже — вилов їх у будь-який час року вважається правопорушенням.
