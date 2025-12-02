Раковая "облава" стартовала: за отлов одного рака — 3 332 грн, а за нарушения могут и уголовно привлечь

В Украине с 1 декабря официально вступил в силу полный запрет на отлов раков. Ограничение введено для сохранения их популяции в самый уязвимый период — спаривание, вынашивание икры и первой линьки. Об этом сообщает Государственное агентство Украины по развитию мелиорации, рыбного хозяйства и продовольственных программ.

Запрет на лов раков в Украине: с 1 декабря штрафы и компенсации достигают тысяч гривен

Согласно правилам, сроки запрета разнятся в зависимости от водоемов. На Киевском, Каневском, Кременчугском, Каменском и Днепровском водохранилищах ловить раков запрещено с 15 декабря 2025 по 30 июня 2026 года . На всех других рыбохозяйственных водоемах страны ограничение действует уже сейчас – с 1 декабря 2025 года по 30 июня 2026 года .

Отдельная ситуация — в Закарпатье: местные группировки раков формируются преимущественно широкопалым раком , занесенным в Красную книгу Украины. Его отлов запрещен абсолютно круглый год , без исключений.

Строгие штрафы и уголовная ответственность

За незаконный лов раков предусмотрен широкий спектр наказаний: от административного штрафа до уголовной ответственности. Кроме того, браконьерам придется компенсировать убытки — 3332 грн за каждого пойманного рака .

Глава Госрыбагентства Игорь Клименок отмечает: речные раки имеют критическое значение для экосистемы — они очищают водоемы, поедая остатки органики. Уменьшение их количества из-за браконьерства и загрязнения наносит прямой вред биоразнообразию.

"Речные раки – это санитары водоемов. Их исчезновение нарушает естественный баланс. Призываю рыбаков относиться к этому ответственно и соблюдать запрет", — отметил Клименко.

В украинских водоемах встречаются три вида раков – длиннопалый, широкопалый и толстопалый. Два последних являются краснокнижными, а следовательно, отлов их в любое время года считается правонарушением.

Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что в Международном союзе охраны природы (МСОП) опубликовали Красный список находящихся под угрозой исчезновения видов.