Прогноз магнітних бур на 29 червня - 1 липня: сценарій активності Сонця шокує

Фахівці Центру прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) оприлюднили прогноз сонячної активності та магнітних бур на період із 29 червня до 1 липня 2026 року. За попередніми оцінками, найбільш неспокійним днем стане 30 червня.

Фото: з відкритих джерел

Геомагнітна активність оцінюється за К-індексом, який вимірюється за шкалою від 2 до 9. Чим вищий показник, тим сильніший вплив магнітної бурі на роботу техніки, систем зв'язку та самопочуття метеочутливих людей.

У понеділок, 29 червня, суттєвих геомагнітних збурень не прогнозується. Сонячна активність залишатиметься низькою, тому день обіцяє бути спокійним без магнітних бур.

Ситуація зміниться вже у вівторок, 30 червня. За прогнозами науковців, очікується посилення активності Сонця, що спричинить магнітну бурю рівня G1 із К-індексом 5. Такі геомагнітні коливання можуть викликати головний біль, втому, порушення сну та перепади артеріального тиску у людей, чутливих до змін космічної погоди.

У середу, 1 липня, геомагнітна ситуація поступово нормалізується. Сонячна активність знизиться, а сильних магнітних бур уже не прогнозують. Очікуються лише незначні коливання геомагнітного поля.

Під час періодів підвищеної сонячної активності медики радять дотримуватися режиму сну, підтримувати водний баланс, уникати перевтоми та інтенсивних фізичних навантажень. Також корисно більше часу проводити на свіжому повітрі та уважніше стежити за самопочуттям.

Водночас фахівці нагадують, що прогнози космічної погоди регулярно оновлюються — нові дані публікують кожні три години. Найвищу точність мають прогнози, складені на найближчу добу, тоді як довгострокові оцінки можуть коригуватися залежно від активності Сонця.

Портал "Коментарі" вже писав, що 26 червня Земля й надалі перебуватиме під впливом слабкої магнітної бурі. Про це свідчать дані Британської геологічної служби, яка відстежує зміни космічної погоди.