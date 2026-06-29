Прогноз магнитных бурь на 29 июня - 1 июля: сценарий активности Солнца шокирует

Специалисты Центра прогнозирования космической погоды Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) обнародовали прогноз солнечной активности и магнитных бурь на период с 29 июня по 1 июля 2026 года. По предварительным оценкам, самым неспокойным днем станет 30 июня.

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Геомагнитная активность оценивается по К-индексу, измеряемому по шкале от 2 до 9. Чем выше показатель, тем сильнее влияние магнитной бури на работу техники, систем связи и самочувствия метеочувствительных людей.

В понедельник, 29 июня, существенных геомагнитных возмущений не прогнозируется. Солнечная активность остается низкой, поэтому день обещает быть спокойным без магнитных бурь.

Ситуация изменится уже во вторник, 30 июня. По прогнозам ученых, ожидается усиление активности Солнца, что повлечет за собой магнитную бурю уровня G1 с К-индексом 5. Такие геомагнитные колебания могут вызвать головную боль, усталость, нарушения сна и перепады артериального давления у людей, чувствительных к изменениям космической погоды.

В среду, 1 июля геомагнитная ситуация постепенно нормализуется. Солнечная активность снизится, а сильные магнитные бури уже не прогнозируют. Ожидаются незначительные колебания геомагнитного поля.

Во время периодов повышенной солнечной активности медики советуют соблюдать режим сна, поддерживать водный баланс, избегать переутомления и интенсивных физических нагрузок. Также полезно больше времени проводить на свежем воздухе и более внимательно следить за самочувствием.

В то же время, специалисты напоминают, что прогнозы космической погоды регулярно обновляются — новые данные публикуют каждые три часа. Высокую точность имеют прогнозы, составленные на ближайшие сутки, тогда как долгосрочные оценки могут корректироваться в зависимости от активности Солнца.

Портал "Комментарии" уже писал , что 26 июня Земля и дальше будет находиться под влиянием слабой магнитной бури. Об этом свидетельствуют данные Британской геологической службы, отслеживающей изменения космической погоды.